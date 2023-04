Luis Rollán entra en escena para dejar clara su postura sobre Ana Obregón sin titubeos

Luis Rollán, amigo de Ana Obregón, ha acudido este lunes a ‘Ya es mediodía’ para hablar de la maternidad subrogada de la actriz y presentadora y toda la polémica que se ha generado en torno a ella. Más aún después de que haya trascendido en algunos medios que el nombre con el que se ha inscrito a la niña en el registro es el de ‘Ana Lequio’.

«Yo lo del nombre compuesto no lo puedo asegurar porque no lo sé y evidentemente la única que se puede pronunciar en este caso será Ana García Obregón», ha empezado diciendo el tertuliano queriendo mantener el prudencia. «Si fuera Ana Lequio el nombre, ¿a ti qué te parece?», le ha preguntado directamente Miguel Ángel Nicolás para que se mojara.

«Todo lo que haga Ana en este momento no solo lo apoyo, sino que estoy feliz de verla en este mismo momento tan contenta. Es un momento en el que tiene que estar disfrutando. Como he vivido la otra parte de la historia, estos tres años terribles, verla así me produce una satisfacción enorme y estoy feliz. Eso sí, le he transmitido que no tenga prisa en volver», ha compartido, dejando así clara su posición.

«En caso de que haya hecho uso de Lequio, entiendo que habrá pedido permiso a la persona que es titular de ese apellido (Alessandro Lequio)», ha apuntado por su parte Isabel Rábago, abriendo así otro melón. «Alessandro ya dijo la pasada semana que ‘yo lo sabía todo'», le ha recordado Joaquín Prat.

«¿A ti te consta que Ana vaya a hablar?», le han preguntado a Luis Rollán por si tenía información de primera mano. «Yo no lo sé. También te digo que, si lo hiciera, lo aplaudo porque es debate nacional. El que la propia protagonista pueda hablar y quitar todas esas dudas a niveles no solo de crónica social, sino también políticos. me encantaría. Me encantaría que lo hiciese», ha respondido tajante.

Más tarde, ha expresado cómo ha vivido el totum revolutum que se ha armado desde que trascendió la noticia: «Yo la verdad es que he pasado unos días bastante molesto porque he visto a gente que antes eran como palmadita y un ‘ay, pobre Ana’ y ahora le están dando hasta en el carnet de identidad. Cosa que no entiendo. Sobre todo cuando se están mezclando tantas cosas».

«Es que ya el debate de lo de la edad es…», ha condenado un cabreado Luis Rollán que ha acusado a Rábago de no ponerse frenos en su duras críticas a Ana Obregón por esta cuestión. «No te estás poniendo filtros. Es que, por esa regla de tres, a lo mejor te mueres a los 28, qué quieres que te diga», ha exclamado él.

«Es un argumento básico», ha rebatido Isabel. «No, no es básico, es una realidad. Sus padres han muerto con noventa y tantos años, la esperanza de vida de Ana entonces puede ser más o menos similar. Aquí nadie viene con una fecha de caducidad y entonces por esa regla de tres no tendríamos hijos, no haríamos nada…», ha zanjado Rollán, pidiendo parar el señalamiento a la bióloga por la edad.