Chelo García-Cortés salta a Antena 3 y Bárbara Rey impugna su revelación: «No es cierto»

La segunda entrega de ‘Una vida Bárbara‘ daba mucho que hablar este miércoles 19 de abril en Antena 3. La docuserie de la examante del rey Juan Carlos I trataba la «noche de amor» de Bárbara Rey y Chelo García-Cortés que la vedette dio a conocer en ‘Sábado Deluxe’ en 2011. Desde entonces mucho se ha especulado sobre esa noche, pero ahora son ellas las que deciden aclararlo todo.

«Conozco a Bárbara Rey de la forma más normal. Iba con Parada a hacer un reportaje. Ya es una estrella, ha hecho ‘Palmarés’ y el país se ha vuelto loco», empezaba introduciendo Chelo García-Cortés, que recordaba que ella formaba con Parada «una pareja moderna». Ambos mantuvieron una relación, pero que se salía de lo que esperaba la sociedad de ellos: «Vivíamos juntos sin estar casados».

Bábrare Rey y Cehlo García-Cortés con el tiempo empiezan a ser muy amigas, hasta tal punto que la vedette encuentra en la colaboradora una confidente: «Cuando coge confianza conmigo sobre todo, ya me empieza a contar y empiezo a vivir situaciones con su madre. Y claro, todo esto se produce cuando yo me entero de una relación que tiene Bárbara que es muy conocida».

Sobre su «noche de amor», Chelo García-Cortés desvelaba que en esa época «yo no había tenido ninguna relación con ninguna mujer, en la vida. Ni me lo había planteado, estaba muy enamorada de Parada. Y era la Nochevieja. En ese apartamento está Parada, un actor argentino, un actor catalán, María y yo». De esta manera, Chelo y Bárbara Rey no estaban solas. «Había un chico con el que había tenido un tonteo», explicaba la vedette.

«Esa primera noche de amor, no estábamos solas. Éramos cinco personas»

«Yo no sé cómo se lió la cosa, pero terminamos los cinco…», añadía ella, mientras que Chelo García-Cortés, tantos años después, alucinaba con la noche de pasión que compartió con la examante del rey: «Estaba sucediendo algo que yo, desde luego, no me había propuesto». La misma que desvelaba más detalles de la noche: «De repente me encuentro allí con Chelo, ella en un lado, yo en el otro. Y a este chico al que acababa de conocer, ahí en medio como para… socorrer lo que hiciera falta. Y así fue la historia».

Pero si algo resulta llamativo del relato es que Chelo García-Cortés daba a entender que Bárbara Rey y ella tuvieron más de una noche de amor: «Esa noche de amor que dice Bárbara, esa primera noche de amor, no estábamos solas. Éramos cinco personas. La noche de amor nos independizamos en el grupo, porque tampoco nos prestaban mucha atención». Aunque en ese aspecto, Bárbara Rey discrepaba: «Chelo ha contado que hemos tenido más de una noche. Chelo, tú sabes que no es cierto». A lo que la colaboradora de ‘Sálvame’ remataba: «Vamos a dejarlo en una. No coincidimos en las noches, no pasa nada».

«Lo que sí puedo decirte es que, entre Bárbara y yo sí que ocurrió algo superbonito. Para mí fue maravilloso, fue mi primera experiencia. Me hizo ver que soy una mujer que puede ser libre a la hora de enamorarme y de acostarme con quien me dé la gana», acababa declarando Chelo García-Cortés, que recuerda con cariño su relación con la presentadora.