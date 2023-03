Pablo Motos pone en aprietos a Aitana con este comentario a traición en ‘El Hormiguero’

Aitana acudía este miércoles 29 de marzo a ‘El Hormiguero‘ para promocionar su nuevo trabajo musical. Se trata de su última canción, ‘Los Ángeles’, que forma parte del proyecto ‘Alpha’: «Es el nuevo disco que todavía queda un poquito para que salga. Es verdad que lo he anunciado ya».

La catalana celebra la publicación de este nuevo tema con una gran fiesta en uno de los locales más famosos de Madrid. Aitana tiene claro que comienza una nueva era musical y quiere celebrarlo con todos sus fans con fiestas alrededor del mundo: «Habrá música electrónica y de los 90. Se han agotado rápido las entradas, había unas 1.200. Venimos del WiZink y hay una diferencia, pero una fiesta de 1.200 personas es un fiestón».

Tras adelantar parte de la canción y del videoclip, Aitana hablaba sin tapujos de cómo será el próximo tema que prevé publicar de cara al verano. «La próxima que voy a sacar, que queda un poquito, siento que vais a flipar mucho. No os vais a esperar eso. Te va a recordar mucho a algo que te va a tocar el corazón: los 90», declaraba a Pablo Motos.

En su nuevo tema, ‘Los Ángeles’, sus protagonistas son un grupo de jóvenes que salen de fiesta, motivo por el que Pablo Motos quiso preguntarle a Aitana si ella puede hacerlo. «Yo hago todo, absolutamente todo lo normal. Depende de los días. Me gusta ir tranquilamente por el centro, aunque a veces llevo mascarilla para disimular», contestaba muy sincera ella.

«Pero es bonito cuando te encuentras a alguien y se te queda hablando. Hay días que voy tranquila y otros que se lía un poco más», proseguía confesando ella. Un momento que aprovechaba Pablo Motos para preguntarle por Sebastián Yatra: «Si salís Yatra y tú es como una ambulancia y un coche de bomberos».

Como era de esperar, Aitana no se quería pronunciar sobre el asunto porque aún no ha confirmado su relación con el cantante colombiano. «Yo no quería sacar este tema», decía tajante la de ‘OT 2017’, que obviaba la pregunta para seguir con su respuesta. «Cuando salgo con mis amigos depende, qué discoteca y qué lugar. Me gusta estar con la gente, no estar en un reservado aburrido. Pero hay veces que por seguridad te lo dice la sala», terminaba.