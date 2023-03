Lorenzo Caprile crea impacto al confesar el alto precio de su profesión en TVE

El diseñador Lorenzo Caprile fue uno de los invitados de la última entrega de ‘Las tres puertas’, que La 2 emitió este miércoles, 30 de marzo. El juez de ‘Maestro de la costura’, se sinceró con María Casado sobre el negocio de la moda, y, en especial, el rechazo que le ha producido en no pocas ocasiones.

Ya nada más empezar la entrevista, dejó caer una cierta repulsión hacia su profesión, cuando la presentadora le preguntó sobre el origen de su pasión por la moda. «Eso me pregunto yo todos los días, de donde me viene la pasión por el trapo, porque te aseguro que si pudiera volver a atrás no haría esto», fue la respuesta del modisto, ante la sorpresa de la conductora del programa.

Lorenzo Caprile y María Casado en ‘Las tres puertas’

Lorenzo Caprile define a la moda como «un mundo perverso»

Pero María Casado fue más allá, y quiso saber si alguna vez se había planteado dejar su oficio. Y, de nuevo, su respuesta dejó en shock a la presentadora: «¿Una vez? Crisis de vocación he tenido muchísimas, pero bueno, aquí estoy». Y es que, Lorenzo Caprile reconoció que su idea inicial sobre el mundo de la moda no era lo que él se esperaba: «La moda es una industria muy tramposa, que, además, juega con materiales humanos muy complicados como tu vanidad, tus pequeños complejos o tus ganas de aparentar. Es un mundo muy perverso».

La periodista quiso saber, entonces, cómo hace el diseñador para «flotar» en ese «mundo perverso». A lo que él respondió que «floto en eso habiendo mantenido los pies en la tierra y siendo, todavía, muy pequeñito. Tengo mi propio taller, no tengo socios, no soy multimillonario, pero mi libertad no tiene precio. En ese sentido, los peajes muy caros han pagado, o están pagando otros compañeros, yo me los he ahorrado».

«Yo me quedo con la esencia de mi oficio, que es lo que realmente me gusta. Estar en mi taller y atender a mis clientas lo mejor posible», aseguró Lorenzo Caprile, quien, además, explicó el motivo por el que no hace desfiles de moda: «O tienes la capacidad de montar un show como los que puedes ver en París, o si no es mejor no hacerlo, porque puedes pasar vergüenza ajena».

Asimismo, reconoció que no le gusta que le llamen diseñador, sino que prefiere el término modista: «Modista es la palabra que define nuestro oficio en el diccionario de la RAE. Modista es toda aquella persona que se dedica a la moda», sentencia.