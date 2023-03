La venganza de órdago de una tertuliana a Joaquín Prat con los «paparazzis»: se la juega bien jugada

La Semana Santa está llamando a nuestras puertas. Por eso, son muchos los presentadores y colaboradores que ya se han despedido de la audiencia para tomarse un breve respiro. Por el momento, Joaquín Prat se mantiene al frente de ‘El programa de Ana Rosa‘ y ‘Ya es mediodía’ en Telecinco.

Así, como cada viernes, Joaquín Prat y Patricia Pardo tomaban las riendas de ‘El programa de Ana Rosa’ después de que Ana Rosa ya se marchara de vacaciones este jueves. Por el momento, ambos se encargarán de conducir todo el programa matinal de Telecinco.

Cuando estaba a punto de terminar la mesa política de ‘El programa de AR’, Joaquín Prat no dudaba en llamar la atención a Esther Palomera porque cuando estaban en plena entrevista no paraba de sonar su móvil. «Esther Palomera me está poniendo un poquito de mala leche porque como no ha silenciado el teléfono móvil está todo el rato ‘tiquitiqui’, ‘tiquitiquita'», le recriminaba el presentador.

«¿Te marchas de vacaciones?», le preguntaba entonces Joaquín Prat a su compañera, que le contestaba que «ahora mismo, en un ratito». Era justo entonces cuando el presentador sin cortarse revelaba a dónde se marchaba la colaboradora. «Se va a Almería, por si hay algún ‘paparazzi’ que la quiera cazar», soltaba con sorna Joaquín.

Algo que no parecía agradar a Esther Palomera, que le devolvía el guante lanzándole un órdago. «¿Digo yo donde vas tú?», le replicaba la periodista. «Yo trabajo», se excusaba él. «Este fin de semana a Ibiza», destapaba así Palomera mientras Joaquín hacía gestos. «Por si hay algún paparazzi..», se escuchaba decir a Pilar García de la Granja. «Donde las dan las toman», sentenciaba Palomera.