Macarena Rey, CEO de la productora de ‘MasterChef’, se ha mostrado crítica con la nueva estrategia de emisión con la undécima edición al apostar por doble gala semanal.

A diferencia de lo sucedido en sus últimas ruedas de prensa en las que no se desvelaban las fechas de estreno; TVE daba la sorpresa este martes al anunciar durante la presentación de ‘MasterChef 11′ que el talent de cocina se estrenará el próximo lunes 27 de marzo y un día después, el martes 28 emitirá su segunda gala. Y es que cabe recordar que este año TVE ha optado por emitir doble gala semanal.

«Es la edición XXL, la más grande que hemos hecho. El doble de días, de concursantes, y de grabaciones. Hay que agradecer al equipo de producción, grabación y TVE que han demostrado toda la profesionalidad. No es fácil hacer dos grabaciones por semana«, destacaba Macarena Rey, la CEO de Shine Iberia.

Al hablar de la nueva mecánica, Macarena Rey ha dejado claro que habrá doble expulsión al contar con el doble de concursantes, hasta 30. «Hemos hecho un cambio de estructura para hacer dos días. Son programas más cortos. Los lunes tendremos dos pruebas de plató, una de ella eliminatoria. Y ya el martes se hará presentación en plató, prueba de exteriores y después prueba de eliminación», recalcaba la productora.

Pero este cambio parece que no ha terminado de gustar a Shine Iberia. Así, Macarena Rey no ha tenido reparos en criticar la estrategia de TVE y en pedir volver a la emisión habitual en la próxima edición. «Es una petición de TVE que nos han prometido que no van a volver a repetir«, soltaba entre risas la productora.

«No puede ser alargable en el tiempo, por la gente de equipo, las grabaciones… Tenemos un concursante que ha perdido 10 kilos, físicamente se le nota. Y si físicamente lo notas, mentalmente también«, proseguía quejándose Macarena Rey. En ese sentido, ha adelantado que si se mantiene la doble gala semanal en ‘MasterChef 12’ tendrán que cambiar las condiciones.

Mientras que Pepe Rodríguez, uno de los jueces ha tratado de quitarle hierro a lo duro que ha sido este año. «Así nos lo exigieron, había que hacerlo; pero también hemos cobrado, eh», comentaba con cierta sorna Pepe Rodríguez. «Desde niño llevo sabiendo lo que es trabajar todos los días de la semana. Es una paliza, pero vale la pena», añadía.

Así ha sido el casting

El equipo de casting ha doblado esfuerzos para conseguir a los mejores candidatos. Unos 70.000 cocineros amateurs se inscribieron y en la selección final, serán 60 los que lucharán por el delantal blanco. Por primera vez, un estudiante de cocina de 19 años, exparticipante de ‘MasterChef Junior’, regresará a las cocinas. Una controladora aérea gaditana aterrizará con el objetivo de poner en marcha un catering para aerolíneas. El jurado lidiará con un joven creador en TikTok, capaz de revolucionarlo todo. También probarán suerte una jueza amante de las Harley-Davidson, un sacerdote dominico venezolano y una técnica de una multinacional española de telefonía, fan nº1 de ‘MasterChef’, capaz de recordarlo todo sobre el formato.

Miguel Bosé, Toñi Moreno y más estrellas como invitados

Conocidos rostros de la televisión visitarán las cocinas de ‘MasterChef’, como el artista internacional y jurado de ‘Cover Night’ Miguel Bosé o la presentadora Toñi Moreno, al frente de ‘Plan de tarde’. También regresarán reputados chefs, amigos del programa y casi todos los ganadores de los distintos formatos del talent y sus aspirantes más queridos: Miki Nadal, Juanma Castaño, Carlos Latre, Mercedes Milá, Tamara Falcó, Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Boris Izaguirre, Mario Vaquerizo, La Terremoto de Alcorcón, Terelu Campos, Carmina Barrios, María Escoté, Isabelle Junot, Ruth Lorenzo, Raquel Meroño, Lorena Castell, Belén López y María Lo, junto con algunos de compañeros de ‘MasterChef 10’.

El nuevo plató de ‘MasterChef’

El estudio de ‘MasterChef’ se ha reformado totalmente para esta edición, en la que se estrenan dos platós. El primero, que incluye el supermercado, el salón y las cocinas, se amplía en más de 600 metros cuadrados y en las cocinas se han instalado más puestos de trabajo para que 30 personas, el mayor número de aspirantes, puedan competir a la vez. La galería de concursantes, el lugar privilegiado donde suben los salvados, cuenta con seis metros más y ha sido decorada con una increíble librería con más de 2.000 libros.

El segundo plató tiene casi 300 metros cuadrados y consta del nuevo restaurante y una zona polivalente, con un paseo de la fama con fotos de todos los ganadores, donde se presentan algunas pruebas. Aquí también se realizarán impresionantes escenografías, como un baile de promoción americano, un rodeo con un toro mecánico, un puesto de adivinación, un banquete nupcial y una actuación del Dúo Sakura.

Entre las zonas nuevas, destacan las creadas por el estudio del aclamado diseñador internacional de interiores Lorenzo Castillo, quien ha puesto su sello a dos importantes estancias: el salón y el restaurante del plató, que tiene forma de galería abierta al mar.

La cocina cuenta con 12 cámaras fijas, una cabeza caliente y ocho robotizadas. El otro plató está equipado con 10 cámaras fijas y una cabeza caliente. De esta manera, el control es capaz de grabar simultáneamente hasta 16 señales.