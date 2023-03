La gran sorpresa de ‘Sálvame’ a Carlota Corredera fuera de Telecinco que la deja rota en lágrimas

Los máximos responsables de ‘Sálvame’ decidían dar una sorpresa a Carlota Corredera en ‘Gente Maravillosa’.

Carlota Corredera era la gran estrella invitada de ‘Gente Maravillosa‘ en su versión canaria este 20 de marzo. En esta ocasión, el programa presentado por Eloísa González versaba sobre los haters, el odio en sus redes sociales y cuáles son las consecuencias de ser personaje público. Pero lo que no se esperaba la gallega era la sorpresa preparada que le tenían sus compañeros de ‘Sálvame‘.

«Somos muy vulnerables y estamos en una situación de absoluta vulnerabilidad las personas que somos conocidas y ahora mismo hay una manera de hacerte llegar la opinión», empezaba reflexionando a la vez que hablaba de lo mucho que ha sufrido ella por el odio en redes. «El odio en las redes es violencia en las redes. Hay gente que piensa que porque sales en la tele y eres una persona conocida se sienten que tienen derecho a insultarte, desearte cosas malas…«, sostenía Carlota Corredera.

Tras esto, llegaba la sorpresa por parte del programa. En un momento concreto, Eloísa González paralizaba la entrevista para sorprender a su invitada. Así, ambas miraban al pantallón del programa donde aparecían en directo decenas de personas que conectaban por Skype para mostrar su apoyo a Carlota Corredera, entre las que estaban los máximos responsables de ‘Sálvame’.

«¡No me lo puedo creer! Hay gente a la que quiero muchísimo. Pero muchísimo. No sé por dónde empezar«, soltaba entonces Corredera totalmente emocionada. «Estoy viendo a una persona que además es de aquí. Estoy viendo a Belén Esteban, por favor, Valldeperas… Belén está llorando, no puede ser… ¡Belén no llores! Si no digo el nombre de alguien que no se me enfade, que estoy muy emocionada», comentaba la gallega visiblemente emocionada.

Pero si había alguien que sorprendía a Carlota Corredera era Óscar Cornejo. Y es que el máximo responsable de La fábrica de la tele es poco asiduo a salir delante de las cámaras. Al igual que la presencia de Miquel Rodríguez, el actual director del ‘Deluxe’. Al verlos a todos, la presentadora no podía aguantar la emoción. «Oye, por favor, no puede ser, de verdad. El título del programa es tal cual, porque toda la gente que está ahí es gente maravillosa, de verdad. Qué guapos, os quiero. Gracias», alcanzaba a decir.

La comunicadora no cabía en sí misma y agradecía a ‘Gente Maravillosa’ el gesto que habían tenido con ella y que nunca olvidará: «Con la cantidad de amor que acabo de recibir… por favor. Menudo arranque, nunca había estado en un plató con tanta gente que me quiere en una pantalla. Qué maravilla«. Más tarde, desde sus redes sociales, volvía a agradecer el gesto: «Gracias a las personas que hicisteis posible esta sorpresa virtual llena de amor real. Os quiero».