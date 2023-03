La directora de ‘Y ahora Sonsoles’ la emprende contra Sonsoles Ónega en directo: «No te soporto»

Sonsoles Ónega revelaba en ‘Y ahora Sonsoles’ el calificativo con el que le había llamado la directora.

No es la primera vez y seguramente no será la última. Sonsoles Ónega ha dejado muy claro en varias ocasiones que tiene sus más y sus menos con Patricia Lennon, la directora de ‘Y ahora Sonsoles‘, el programa que presenta cada tarde en Antena 3.

Y es que son muchos los años que llevan trabajando juntas. Pues cabe recordar que Sonsoles Ónega decidió llevarse a Antena 3 a la que era su directora en ‘Ya es mediodía’ en Telecinco. Por eso, las confianza que tiene con ella ha hecho que en numerosas ocasiones no haya tenido reparo en enfrentarse a ella pese a estar en directo.

Eso es lo que ha vuelto a ocurrir este jueves cuando en plena sección de Pablo Hermaz, que el otro día desvelaba que Sonsoles Ónega le había amenazado con despedirle en el camerino, la presentadora destapaba lo que le había dicho la directora por el pinganillo y el calificativo que había usado para dirigirse a ella.

Todo sucedía cuando Pablo Hermaz se hacía eco de un truco para convertir un calcetín largo en un pinkie, o lo que es lo mismo un calcetín corto. «Te voy a decir una cosa Hermaz esto yo ya lo había visto hace tiempo ehhh, pero bueno da igual como la gente no lo ha visto no pasa nada», le decía Sonsoles Ónega a su compañero.

Y justo ahí, Patricia Lennon, la directora le decía algo por el pinganillo que hacía a Sonsoles Ónega reírse. «Me está diciendo la directora, ‘eres una pedorra que no te soporto’. Pues que quieres que te diga Hermaz lo vi y dije esta noche lo intento hacer», contaba Sonsoles. «¿Y lo hiciste?», trataba de saber el colaborador. «No, si es que no tengo tiempo con esta vida que llevo», le respondía. «Pues haz un vídeo y me lo pasas para mañana», le replicaba Hermaz.