Josie, sobre ‘Tu cara me suena 10’: «Es mucho más difícil que ‘MasterChef Celebrity'»

‘Tu cara me suena‘ regresó la semana pasada a Antena 3 por todo lo alto con el estreno de su décima edición. Un arranque con «Chanelazo» que arrasó a la competencia con un 22,9% y 2.408.000 espectadores. Este viernes se emite su segunda gala en la que veremos por ejemplo a Josie haciendo de Alaska o a Andrea Guasch metiéndose en la piel de Taylor Swift.

Sin lugar a dudas, uno de los concursantes que más juego va a dar en esta décima edición de ‘Tu cara me suena’ es Josie. El estilista y colaborador de ‘Zapeando’ ya sorprendió con su imitación de Julio Iglesias en el estreno. Y este viernes lo volverá a hacer con su primer cambio de sexo.

En El Televisero hemos podido hablar con Josie sobre su fichaje por ‘Tu cara me suena’ y cómo afronta esta nueva aventura televisiva tras su paso por ‘MasterChef Celebrity’. ¿Qué le ha dicho su amiga Cristina Pedroche?

¿Cómo te llegó la propuesta de ‘TCMS’? ¿Hiciste algún casting?

La verdad es que me dejaron caer la idea un poco peregrina y yo decía pero esto que es y obviamente dije que no porque yo no canto, no había cantado ni en la ducha. Pero después en otro programa que hice, llegó alguien de Antena 3 y me dijo es que nos encantaría que estuvieras. Y yo les volví a decir que se estaban equivocando porque no cantaba y me dijeron pero puedes afinar. Y entonces fui a un profesor de canto y me aseguré de poder afinar y poder defender tantas grabaciones porque al final cuando no tienes voz la resistencia es esto. Para mí eso fue la certificación de bueno te puedes lanzar porque voy a poder defenderlo. Tuve que aprender a cantar, admiro a todos los que tienen el don, porque yo no lo tengo.

¿Te has sorprendido a ti mismo de ver cómo has sido capaz de hacerlo?

Sí, sabes qué pasa, que sorprendía mucho a los profesores que tuve que me decían que podía hacer tonos muy graves, muy agudos, que podía hacer de chico y de chica. Entonces era muy chicle y eso ha jugado a mi favor porque he podido defender algunos personajes complicadísimos que me ha dado el pulsador. A mi no siempre me ha dado lo que más quería la verdad.

¿Has podido hacer de todos los personajes que hubieras querido o te has quedado con ganas de alguno?

No, si es que pedir al final… Lo mismo que te digo que no me encantaba mi relación con el pulsador, si puedo decir que lo que me ha dado ha sido muy amplio. He hecho de todo, no me ha quedado nada por hacer. Todas las tipografías de artista que puede haber creo que las he tocado. Y eso no todo el mundo lo ha podido hacer.

Y los estilismos…

Bueno, bueno eso si que ha sido horrible. Me ha tocado de todo, lo más horrible y lo más agradecido a la vez.

¿Pero hubo algún momento en el que de verdad te plantaras y dijeras con esto no salgo?

Sí, ha habido momentos en los que yo decía que mi cuerpo rechazaba eso. Cuando hay un vídeo musical que lo vas a interpretar y ves al artista tan increíble, es que hay caras que con tu cara no van. Es que mi cara me dejó de sonar. Mi cara no me sonaba por el cansancio, la grabación es muy complicada, dormir después de hacer esto es imposible. A nivel físico es un programa durísimo. Tu te crees que vas a estar divinamente pero luego tu cara no se adapta al personaje y te tienen que poner kilos de plastilina. Y yo es que había ropa que me daba asco. Pero bueno esto es hacer televisión y yo lo que he hecho es hacer televisión. Es lo que llevo haciendo 15 años, unas veces he cocinado, otras veces he estado en ‘Zapeando’ y ahora estoy aquí.

¿Qué es más duro ‘MasterChef Celebrity’ o ‘Tu cara me suena’?

‘Tu cara me suena’. Y mira que las cocinas son duras (risas).

Pero allí te podían expulsar…

Sí, bueno te dejaban descansar, aunque a mí no me dejaron descansar porque les encantaba lo que hacía. Pero te prometo que hubiera agradecido irme a mi casa. Aquí al final acumulas puntos, y se mira la puntuación del jurado. Pero al final hay una puntuación que no se ve, que es la que tú te das a ti mismo. Si llegas a casa y algo se te ha quedado en el tintero, o has dado un mal paso de baile o ha pasado algo porque en esas actuaciones te puede pasar de todo, te puedes caer, te puedes chocar con los bailarines. Y yo nunca he bailado con bailarines, me sentía un pato. ¿Tu sabes lo que he tenido que bailar? Ha sido muy muy complicado.

¿Con qué actuación crees que puedes ser trending topic?

Bueno a ver yo espero serlo con alguna. Y sino no pasa nada. Pase lo que pase si que tengo que decir que a mí no me ha tocado nada baladí. Ha habido momentos en los que tú crees que una canción es super fácil, pero aquí no hay nada fácil.

¿Pero ha habido algún tipo de música que te haya resultado más sencillo?

Yo creo que más que la música ha sido el personaje. A mí me ha tocado todo tipo de música y lo he defendido, creo que de todos ha sido el que ha tocado todos los palos. Había gente que había más encasillada o le solían dar personajes agradecidos. Y yo he tenido desde lo más agradecido hasta lo más desagradecido. O lo más difícil o letras que otros no podrían hacer y yo he podido sacar adelante con mucho esfuerzo porque tampoco tenemos mucho tiempo para preparárnoslo.

¿Qué crees que te va a decir tu amiga Cristina Pedroche? ¿Te ha dado algún consejo?

A ver que me dice. No, no le pedí nada. Me dijo que no iba a tener ningún problema.

Poster oficial de Josie en ‘Tu cara me suena 10’

Tú que estás acostumbrado a valorar mucho, ¿Cómo vas a llevar que te valoren a tí? No solo el jurado, sino las redes y también tus compañeros de ‘Zapeando’…

Yo creo que lo voy a llevar bien porque si te dedicas a esto tienes que sobrellevar las valoraciones que son diarias. Yo hoy voy a ‘Zapeando’ y me van a valorar en Twitter o ponerme verde. Al final lo que tiene ser un personaje público y televisivo es esto. Se disfruta lo bueno, lo malo y lo regular. Es que yo quiero que la gente se lo pase bien, yo he hecho esto para que la gente disfrute y si nos tiene que poner verde que nos pongan. Es la magia de este concurso.

Se ha hablado mucho de la actuación de Rihanna en la Super Bowl, ¿qué te pareció a ti? ¿Crees que la podremos ver alguna vez en ‘Tu cara me suena’?

Es maravillosa esa puesta en escena, me pareció un acierto. Mucha gente lo criticó porque le sabía a poco, pero creo que lo que tocaba este año era hacer esa maravilla. Pero creo que es complicado de reproducir aquí, se está muy acotado por espacio. Super Bowl en ‘Tu cara me suena’ es difícil de hacer, aunque los bailarines te lo clavarían. Cuando dicen que es el mejor programa de la televisión no te digo que no porque tienen un equipo muy grande.

Bromeabas en la rueda de prensa con que tendrían que montar una peluquería de ‘Tu cara me suena’…

Es que es gente muy TOP, teníamos al peluquero que ha ganado el Goya por ‘Módulo 77’. Lo echo mucho de menos. Por eso les propuse que tenían que montar un salón de belleza de ‘Tu cara me suena’ en Serrano 100, que tu pases ahí, abras la puerta y que te conviertan en alguien. No es lo mismo quiero ser, que pulses y te salga lo que jamás te imaginas que vas a ser, eso es lo divertido de ‘Tu cara me suena’. Esto no es un karaoke donde eliges a la carta, lo guay es que una máquina te da lo que no te esperas y yo es lo que haría en el salón de belleza. Y digo lo de Serrano 100 porque fue donde estuvo la peluquería de Rupert que más funcionó y es muy guay ese local. Y pondría karoke y de todo.