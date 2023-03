El inicio del ‘Deluxe’ nunca antes visto con Conchita que dispara todas las reacciones

Los espectadores de ‘Viernes Deluxe‘ se quedarían sorprendidos este viernes al ver como en lugar de Jorge Javier Vázquez era Conchita Pérez, la poligrafista del programa la que aparecía como presentadora en el arranque del espacio.

«Buenas noches y bienvenidos a Viernes Deluxe. La mayoría ya me conoce. Soy Conchita Pérez Casorral, la poligrafista. Muchos se preguntarán qué hago aquí, yo tampoco lo entiendo. Pero lo cierto es que ha sido el día de más trabajo de toda mi vida en este programa», empezaba diciendo Conchita.

Un inicio del ‘Deluxe’ motivado por que el programa de La fábrica de la tele hizo historia este viernes al emitir hasta tres polígrafos diferentes. Algo que no había sucedido nunca hasta esta semana tal y como ya anunciaron María Patiño y Terelu Campos en ‘Sálvame’.

Justo después, Jorge Javier Vázquez hacía entrada al plató del ‘Deluxe’ y recriminaba a su modo que Conchita le hubiera quitado su espacio. «Yo tampoco sé muy bien que haces aquí Conchita. Te veo presentar. Te veo hacer publicidad por las calles. Publicidad que haces tú es publicidad que no hago yo, ¿lo sabías?», le soltaba el presentador a su compañera.

«Encima de una marca bien grande, te han debido de pagar bien ¿no?», le espetaba Jorge Javier a Conchita. «Porque yo una marca de esas no la he cogido nunca, esa publicidad», apostillaba. Mientras que Conchita no dudaba en responderle diciendo «dice la verdad» parafraseando así lo que ella misma dice en el anuncio de AliExpress al que se estaba refiriendo Jorge Javier.

Una broma de Conchita que hacía que Jorge Javier no se pudiera contener la risa. «Yo ante esto solo puedo hacer esto de verdad», comentaba el presentador de ‘Viernes Deluxe’ arrodillándose hacia la poligrafista, que poco a poco ha ido ganando peso protagonizando las promos del programa cada vez que alguien se somete al ‘poliDeluxe’.

«El mejor inicio del Deluxe en años»

«Es el mejor inicio de programa que hemos tenido en años», reconocía Jorge Javier. «Conchita arranca el programa porque es lo único que le faltaba por hacer esta noche. Es la gran protagonista del Deluxe de hoy», sentenciaba el presentador antes de dar paso a un avance de los polígrafos que se iban a emitir este viernes: el de Pinocho, el de Yaiza, la novia de Ginés Corregüela y el de Víctor Sandoval.

Un arranque del ‘Deluxe’ que no pasó desapercibido en redes sociales. Así fueron muchos los que mostraron ser fans con lo que se vivió en el programa con Conchita Pérez y Jorge Javier.

