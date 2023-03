El desgarrador testimonio del presentador de ‘Aquí la tierra’: «Estuve muerto para todo el mundo»

El presentador de ‘Aquí la tierra’, Quico Taronjí, en su edición dominical ha hablado de cómo tocó fondo cuando le despidieron de Telemadrid

Quico Taronjí es uno de los rostros reconocibles de La 1 de TVE. El presentador se pone cada domingo al frente de ‘Aquí la tierra‘ en ausencia de Jacob Petrus. Sin embargo, el periodista no siempre tuvo tanta suerte en la profesión. Durante sus andadas como presentador de Telemadrid la cadena decidió hacer un ERE, lo que le hizo tocar fondo.

Antes de llegar a la cadena autonómica, lo cierto es que Quico Taronjí ya tenía una larga trayectoria como presentador. Empezó su carrera en los informativos de televisiones locales como TV Melilla, pero también pasaría por Canal Sur como reportero de ‘Andalucía Directo’ o de ‘España Directo’ ya en TVE en 2005 y hasta 2008, a lo que hay que sumar una larga lista de proyectos.

No obstante, la guinda del pastel llegó en 2012 cuando tuvo la oportunidad de presentar junto a José Toledo el magacín de Telemadrid ‘Dobla página’. El programa obtenía buenos resultados en audiencia, pero la mala gestión de la televisión madrileña provocó su despido junto a otros muchos compañeros víctimas del ERE de la cadena.

Esta situación afecta mucho a Quico Taronjí como él mismo cuenta en su perfil de LinkedIn: «A mí me despidieron de un día para otro en pleno éxito televisivo, con unos ratios de audiencia espectaculares y con un futuro prometedor. Yo estaba feliz y confiado en ‘A doble página’, un programa que copresentaba con mi querida Jose Toledo. Y un día, de repente, se acabó».

«Os aseguro que jamás me he sentido más perdido y confuso en mi vida. Tuve una crisis personal tremenda. No lo vi venir, claro», sigue relatando Quico Taronjí, que decidió «abandonar el personaje y buscar a la persona»: «Decidí emprender un viaje vital de no retorno, y me lancé a recorrer todo el mar Mediterráneo en un kayak trimarán».

Lo que no esperaba entonces Quico Taronjí es que iba a poner su vida en jaque por buscarse a sí mismo: «Naufragué durante una tormenta cerca de la costa de Túnez, y durante 12 largas y agónicas horas, estuve muerto para todo el mundo… menos para mí mismo». Pero él encuentra en este suceso una lección de vida: «No se sale adelante celebrando éxitos sino superando fracasos».