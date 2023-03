El desgarrador día a día de María Teresa Campos ante el alarmante deterioro de su salud

La salud de María Teresa Campos hace mucho que preocupa a sus más allegados. Pero más la mental que la propia salud física. Poco queda ya de esa presentadora que nos alegraba las mañanas con su vitalidad en ‘Día a Día’, y, años después, las tardes en ‘Qué tiempo tan feliz’.

Según publica esta semana la revista ‘Pronto’, actualmente, la veterana periodista, que en junio cumplirá 82 años, vive recluida en su piso a las afueras de Madrid, sumida en un estado anímico muy bajo que preocupa mucho a sus hijas, Terelu Campos, y Carmen Borrego. Su madre no quiere ver a nadie, apenas come y ni siquiera atiende a las llamadas de teléfono de las que un día fueron sus íntimas amigas.

Terelu ha pedido por activa y por pasiva a los medios de comunicación que respeten la intimidad de su madre, que no la saquen fotos en los pocos momentos que sale de casa. Hace unos días, la nieta de María Teresa Campos, Alejandra Rubio, alarmaba aún más con sus declaraciones sobre el estado de salud de su abuela. «A mi abuela ya toca cuidarla, es ley de vida. Hay que quererla mucho, apoyarla, darle cariño, consentirla y ya está», explicaba la colaboradora de ‘Fiesta’.

María Teresa Campos en su última aparición televisiva, hace un año

A María Teresa Campos no le comunicaron la muerte de Laura Valenzuela: «No es conveniente»

Tal es el estado de la que un día fue la ‘reina de las mañanas’ que ni siquiera sus hijas le han comunicado la muerte de su amiga, Laura Valenzuela. Así lo confirmaba Carmen Borrego en la capilla ardiente de la veterana presentadora: «No se lo hemos dicho porque creemos que en estos momentos no es conveniente. Ella no puede hacer nada porque lo primero que diría sería ‘llevadme’, y no creo que esté en condiciones de estar ahora mismo aquí».

Por su parte, su hermana, explicaba también que «la situación de mi madre no es para tratarla públicamente y merece el respeto y la intimidad que debe tener con la edad que tiene y las condiciones en las que está». Sobre ello insistía la presentadora de ‘Sálvame’ durante la entrega de los Premios Fearless, una gala en la que fue reconocida por dar visibilidad a su lucha contra el cáncer. Terelu definía a su madre como una «señora enferma y anciana».

Además, pedía a los paparazzi que dejen de perseguirla buscando alguna imagen o alguna declaración: «A mi madre lo que hay que hacer es respetarla, no perseguirla para hacer una foto. Que los compañeros directores de revistas no compren fotos de señoras enfermas y ancianas». No obstante, reconocía que «tenemos a una persona en casa» para ayudarla.