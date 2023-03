El ‘Deluxe’ logra lo impensado con los dos invitados que se sientan por primera vez juntos

Kiko Matamoros y Marta López Álamo conceden una entrevista juntos al ‘Deluxe’ después de las polémicas declaraciones del colaborador

‘Viernes Deluxe‘ va a por todas y consigue que Kiko Matamoros y Marta López Álamo se sienten en el programa y concedan su primera entrevista juntos este 3 de marzo. Una entrevista que llega después de que se haya sabido que hay una persona que quiere acabar con su boda, que se espera para el próximo mes de junio, y después de que el propio Kiko Matamoros haya hecho unas controvertidas declaraciones sobre su relación.

El programa es de gran importancia porque es la primera vez que aparecen juntos en televisión Kiko Matamoros y la ‘influencer’. Pero es que si la entrevista no fuera suficiente, el programa también contará con un ‘poliDeluxe’ para saber si hay alguien que se opone a la boda de la pareja, que está más cerca que nunca.

Lo que está claro es que en esta entrevista se preguntará a la pareja por la diferencia de edad, después de que el mismo Kiko Matamoros haya reflexionado sobre el tema en su podcast ‘Amar para vivir’. El colaborador, como ya hiciera en su día Risto Mejide, no ha tenido reparo en decir que su relación con Marta «tiene fecha de caducidad».

«Nuestra relación tiene fecha de caducidad»

«Nuestra relación, que es seria evidentemente porque si no no sería, yo creo que tiene fecha de caducidad. Lo honesto y cabal será no ser un lastre para quien te ha hecho feliz. Y yo creo que habrá un momento en el que esto sea inevitable y habrá que saber trascenderlo, superarlo y decirse adiós dándose las gracias», ha pronunciado Kiko Matamoros en un ataque de sinceridad.

Kiko Matamoros tiene claro que quiere estar con Marta, pero tampoco quiere ser egoísta con ella: «Debo ser lo suficientemente generoso como para que el día que piense que la relación conmigo no le puede satisfacer en muchísimos sentidos pues agradecerle que haya estado a mi lado y quitarme de escena. Salir por detrás».