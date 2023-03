Ferreras se despide por sorpresa de este importante rostro de ‘Al Rojo Vivo’

Si este miércoles eran Iñaki López y Cristina Pardo los que despedían a Isabel Zubiaurre en ‘Más vale tarde’, este jueves le ha tocado el turno a Antonio García Ferreras en ‘Al rojo vivo’.

Así, justo al final de que diera la última hora sobre la meteorología, el presentador se dirigía a su compañera Isabel Zubiaurre para despedirse de ella tras su marcha de la Sexta.

«Zubiaurre, ¿cómo estás? Gracias«, le empezaba preguntando Antonio García Ferreras a su compañera. «Pues nada, gracias a vosotros, al equipo», le contestaba la meteoróloga de La Sexta.

La emotiva despedida de Ferreras a Isabel Zubiaurre

«Gracias por esa pasión no sólo por el clima y la meteorología, sino por la ciencia y la comunicación», le proseguía diciendo Ferreras a su compañera. «Gracias a vosotros, a todo el equipo que es brutal. Me lo he pasado muy bien y he flotado en este plató», reconocía por su parte Isabel Zubiaurre.

Finalmente, Antonio García Ferreras tiraba de una broma para poner en valor el trabajo que ha hecho siempre en ‘Al rojo vivo’ la meteoróloga. «Siempre en busca de Filomenas y volcanes», remarcaba el presentador. «Y aquí estaré si necesitáis alguna vez otro más», le replicaba ella dejando entrever que podría volver al programa.

Y es que por el momento se desconoce cuál será el próximo proyecto de Isabel Zubiaurre, que ha decidido dejar Atresmedia con la intención de probar suerte en otros proyectos tras su regreso a la Sexta en 2018 después de su paso por TVE.