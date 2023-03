La Sexta pierde a este histórico rostro con su inesperada despedida: «Primera vez que lloro»

La noticia de la maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada a los 68 años de edad tiene muchas aristas. Por eso, hasta La Sexta está tratando el tema en todos sus programas. Y ‘Más vale tarde‘ también lo hacía. Pero este miércoles, el programa de Iñaki López y Cristina Pardo en La Sexta sufría además una baja inesperada.

Así, más allá del tema de Ana Obregón, ‘Más vale tarde’ mantenía en su escaleta otros temas como la meteorología o la nutrición. Precisamente, al acabar la sección del tiempo, Isabel Zubiaurre se despedía de los presentadores pues era su último día en el programa.

«Isabel, hoy te tenemos que decir adiós, hoy te despides de Más Vale Tarde y nos da mucha pena», le comentaba Iñaki López a la meteoróloga. Ella no quería emocionarse pero finalmente terminaba rota en lágrimas al emocionarse con la sorpresa que le tenían preparada en La Sexta.

«No sabía que me ibais a hacer esto, es mi último día. Os voy a matar», se escuchaba decir a la meteoróloga al ver como sus compañeros se despedían de ella. «Oye Zubiaurre sobre todo que tengas mucha suerte, es lo más importante y que seas muy feliz», le decía por su parte Cristina Pardo.

Era entonces cuando tomaba la palabra la propia meteoróloga y presentadora de La Sexta. «Ha sido un placer. Me lo he pasado muy muy bien en ‘Más vale tarde’, espero que la gente también. Ay me vais a hacer llorar», sostenía ella. «Si esto es para bien seguro», replicaba Cristina Pardo dándole un abrazo. «Y si no vuelve. Fíjate yo la de veces que voy y vuelvo», ironizaba Iñaki López. «Suerte, te queremos, adiós», terminaban diciéndole.

Poco después, Isabel Zubiaurre reaccionaba a la despedida de ‘Más vale tarde’ en su cuenta de Twitter. «Primera vez que lloro en mis 10 años en TV. Me he emocionado con la sorpresa. Gracias a toda la gente de La Sexta. Ha sido mi casa muchos años. Hemos jugado muchísimo y ha sido un Máster de comunicación. Llevaré siempre el verde en el corazón. Ahora ¡a seguir jugando!», escribía la meteoróloga.

Primera vez que lloro en mis 10 años en TV. Me he emocionado con la sorpresa.



Gracias a toda la gente de @laSextaTV. Ha sido mi casa muchos años. Hemos jugado muchísimo y ha sido un Máster de comunicación. Llevaré siempre el verde en el corazón 💚



Ahora… ¡a seguir jugando! https://t.co/4Vk1mkz4M4 — Isabel Zubiaurre (@ZubiaurreTV) March 29, 2023

Cabe destacar que Isabel Zubiaurre se incorporó al equipo de meteorólogos de La Sexta en el año 2015. Dos años después, en 2017 dio el salto a TVE donde participó en ‘Aquí la tierra’ y otros espacios dando la información meteorológica. En 2018 regresó a La Sexta, donde desde entonces se ha encargado de presentar ‘Estación laSexta’ así como de colaborar en ‘Más vale tarde’ y ‘Al rojo vivo’ o en ‘Zapeando’.