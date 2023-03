Ana Obregón no se puede contener y explota ante lo que ha hecho Lequio en ‘Ana Rosa’

Lo que este miércoles parecía una noticia buena para el entorno de Ana Obregón pues al fin la actriz y presentadora lograba encontrar motivos para sonreír; este jueves estallaba todo por los aires cuando Alessandro Lequio cargaba duramente contra dos de las personas más cercanas a su ex pareja.

Todo se producía después de que en las últimas horas se haya debatido mucho sobre quién pudo filtrar la noticia a la prensa. Después de sentirse señalado, Alessandro Lequio estallaba este jueves en ‘El programa de Ana Rosa‘ contra el entorno más cercano de Ana Obregón.

«Ella sabe que de mí no ha salido nada. Ahora bien, ella tiene un entorno que, bueno, me hace gracia. ¿Tú te crees que Ra (amigo íntimo) no lo sabía? ¿Tú te crees que Susana Uribarri (representante) no sabía nada? Por aquí», soltaba Lequio mientras hacía una peineta a cámara. Un gesto y unas palabras que no han gustado nada a Ana Obregón.

Así, tras romper su silencio en un breve post en su cuenta de Instagram este miércoles, Ana Obregón no dudaba este jueves en dar la cara tanto por su mejor amigo Ra (Raúl) como por su representante Susana Uribarri tras las críticas vertidas por Lequio con Ana Rosa Quintana.

«Quiero agradeceros los miles de mensajes de cariño por la llegada de este bebé tan deseado al mundo, que me ha devuelto las ganas de vivir. Quiero dejar claro que mis amigos del alma, Susana Uribarri y Raúl Castillo NO sabían nada. Es mentira que ellos lo filtraron», recalca. De este modo, Ana Obregón se mostraba tajante ante lo dicho por Alessandro Lequio en ‘El programa de Ana Rosa’.

Ahora solo queda por ver en qué queda todo y si esta guerra abierta entre Alessandro Lequio y Ana Obregón y su entorno no enturbia la maternidad de la presentadora y su relación con el padre de su hijo Álex, con quien pese a todo ha mantenido una cordialidad en estos últimos dos años.