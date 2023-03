Alba Carrillo se pone en el disparadero con tal publicación sobre lo de Ana Obregón

Alba Carrillo ha salido en defensa de Ana Obregón en su cuenta de Instagram ante las incuantificables críticas que la actriz y presentadora está recibiendo después de trascender su nueva maternidad a los 68 años mediante gestación subrogada.

La modelo y colaboradora televisiva ha puesto el grito en el cielo contra aquellos que están acribillando a Obregón por haber decidido tener una niña con una edad tan avanzada. Además, ha escrito un post con una reflexión que está provocando miles y miles de interacciones y cientos de comentarios.

«Lo mejor que me ha pasado en la vida ha sido ser madre. Para mí, y repito, para mí, mi vida estaría incompleta sin Lucas. Entiendo y respeto a la gente que no siente eso y no quiere tener hijos. La vida es elección y respeto. Vivimos pidiendo respeto por nuestras elecciones personales, pero emprendemos cruzadas cuando son otros los que toman otras decisiones y no las compartimos», ha comenzado condenando.

«Yo sería de esas personas que hubiera sufrido mucho si la naturaleza me hubiera negado ser madre», reconoce Alba Carrillo. «Siempre he apoyado la maternidad y la paternidad en solitario porque el sentimiento hacia un hijo no debe estar supeditado a tener pareja. Hay tantas familias como personas y todas son, no solo válidas, sino suficientes y perfectas. Para mí, familia es cualquier núcleo de amor. Una persona con su hijo, dos padres con sus hijos, pareja hetero con su gato, una abuela con su perro. No se me ocurriría juzgar a una madre o padre que ha perdido a un hijo», prosigue la tertuliana de Telecinco.

Por otro lado, frente a quienes acusan a Obregón de tener una niña ahora para suplir el duelo por su hijo Aless, fallecido hace casi tres años, Alba Carrillo es rotunda: «Lo que tengo claro es que ningún hijo sustituye a otro y no creo que haya padres que busquen llenar ‘huecos’ porque quien es padre sabe que nada podría sustituir a cada uno de sus hijos. Me resulta dolorosa la intolerancia ante la felicidad ajena. Todos somos muy solidarios ante el dolor. Ana, estamos contigo. Ana, mucho ánimo. La felicidad ajena siempre choca con nuestras creencias limitantes. Es, quizá, que todos tenemos dentro de nosotros ‘envidia’ a la felicidad del prójimo».

«Veo miles de familias, incluso la mía, que podrían ser juzgadas por una u otra cosa, pero si es entre hombre y mujer y en una edad medio ‘normal’ nadie se lo toma como algo personal y enjuicia a la ligera. Ana, felicidades. Disfruta, lo mereces. Como todas y cada una de las madres y padres que han tenido un hijo hoy, felicidades. Y como todos los que han decidido hoy que no quieren ser padres/madres y han decidido posponer o eliminar la idea de la paternidad/maternidad», concluye Alba Carrillo.