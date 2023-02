Javi propone a Mario acostarse juntos en ‘Solos’ y lo que sigue deja en shock: «Déjame tocarte»

Mario González y Javi Redondo han protagonizado un vídeo en el pisito de ‘Solos’ que no puede ser más surrealista.

Desde el domingo, las puertas del pisito de ‘Solos‘, el reality de convivencia 24 horas de Mediaset para Mitele Plus, ha abierto sus puertas. Tras muchos meses de parón, este formato ha regresado con Mario González y Javi Redondo como inquilinos.

Los dos son muy conocidos entre los espectadores, pues fueron concursantes de la pasada temporada de ‘La Isla de las Tentaciones‘. Además, sendas experiencias fueron muy sonadas y dieron mucho que hablar en el reality que presenta Sandra Barneda.

Sin embargo, en sus peores momentos en República Dominicana, ambos encontraron un refugio el uno en el otro y un hombro en el que desahogarse. Estrecharon una amistad y afinidad muy fuerte; incluso extraordinaria. Y prueba de ello es lo que ha ocurrido entre ellos esta pasada madrugada en el apartamento.

Javi no podía conciliar el sueño después del tenso reencuentro con Claudia Martínez, su ya expareja, y le hizo una inesperadísima proposición a Mario que no ha pasado desapercibida y que se está empezando a viralizar. La conversación es -lo van a ver- inenarrable:

Javi: «Bro, ¿puedo dormir contigo?»

Mario: «No, ya estás durmiendo conmigo»

Javi: «Pero en plan a tu lado»

Mario: «¿Tú estás loco o qué?»

Javi: «Porfa, bro, un rato»

Mario: «Pero tú estás tonto o qué»

Javi: «¿Por qué eres tan desgraciado?»

Mario: «No me toques los huevos, ¿cómo vas a dormir aquí en una cama de medio metro muchacho?»

Javi: «Pero que luego me bajo. ¿Puedes darme la manita?»

Mario: «Pero que estoy ¿con mi hijo durmiendo? Que no te voy a dar la mano»

Javi: «Déjame tocarte»

Mario: «¿Estamos locos o qué?»

Javi: «Que no soy gay ni nada, que yo te quiero tocar en plan amigo»

Mario: «Que ya sé que no eres gay, pero no quiero que me toquen durmiendo. La mano se la doy a mi hijo y a Sheila , ya está»

Javi: «¿Entonces no me vas a dejar tocarte? No voy a poder dormir»

Mario: «Tócate los huevos como el Adrián (La Isla de las Tentaciones 6)»

Javi: «Pues debe tener un cipote grande para colocársela así».