Un histórico ganador de ‘Pasapalabra’ confiesa qué hizo con el dinero del bote y no es lo que esperas

Hace ya cuatro años que Fran González ganó ‘Pasapalabra‘ en su etapa de Telecinco. Fue el 22 de enero de 2019 cuando el asturiano se hizo con el premio después de luchar por él durante 168 programas. Finalmente, conseguía su objetivo y se llevaba los 1.542.000 euros que había entonces en el bote, que según relata ahora le ha ayudado a vivir más tranquilo.

«Aunque suene a tópico, no me cambió mucho la vida el dinero del premio«, reconoce el exconcursante en una entrevista a El Español. No obstante, Fran González considera que el bote sí que le ayudó a amasar un importante colchón. Y es que aún le quedarían algo más de 800.000 euros tras pagar a Hacienda, un dinero que, según él, invirtió muy bien.

«Lo primero, compré dos pisos, siendo uno de ellos mi domicilio actual. También empleé parte del dinero en nuestra empresa familiar, que se dedica al ahorro energético y a instalaciones de placas solares», confiesa el histórico concursante de ‘Pasapalabra’, que hizo sus inversiones con perspectiva de futuro: «Apostamos por el ahorro energético porque es lo más puntero que hay hoy en día y porque queremos que todos nuestros clientes paguen lo menos posible teniendo el mejor rendimiento energético».

Aun así, a Fran González le quedó dinero para ayudar a su familia: «Repartí dinero entre mis dos hermanos para que pudieran mejorar su calidad de vida en general. También anulamos la hipoteca que estaban pagando mis padres…«. El dinero del bote de ‘Pasapalabra’ da para mucho y al asturiano le sigue quedando algo pese a los 700.000 euros que se lleva Hacienda: «Todavía queda un buen pellizco para futuras necesidades, viajes, estudios…».

Al preguntarle por la cantidad de dinero que se lleva Hacienda, el de ‘Pasapalabra’ se muestra contundente: «Soy de la opinión de que el que más percibe tiene que aportar más porque es un dinero que va destinado a mejorar las funciones sociales. Es lo que hay que hacer porque soy una persona que siempre cumple y cumplirá con las normas y me parece bien que se queden con esa parte siendo para lo que es«, sentencia.