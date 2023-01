Máxima indignación contra ‘Fiesta’ por su estafa con Shakira: «Deberían multar al programa»

El programa de Emma García anunció la visita de «Shakira» para luego recibir en plató a Shakira Martínez, otra artista

‘Fiesta‘ anunciaba este domingo que iba a tener en plató a Shakira. El programa de Emma García no daba más detalles, por lo que la audiencia llegó a pensar que se trataría de la artista colombiana. Y más desde que la expareja de Piqué publicara una canción con Bizarrap en la que cargaba contra el futbolista. Sin embargo, se trataba solo de una estrategia para enganchar a la audiencia, porque acababan dando la bienvenida a plató a la artista Shakira Martínez.

Emma García se encargó de cebar la visita de «Shakira» al programa durante toda la tarde. Y su aclaración llegaba finalmente cuando se acercaba ya el momento de dar la bienvenida a la artista española que comparte el mismo nombre. Entonces la presentadora remarcaba: «Nuestra siguiente invitada comparte muchas cosas con Shakira».

Con estas palabras, la audiencia de ‘Fiesta’ empezaba a ser conocedora de que no iban a presenciar en directo una visita de la artista colombiana ni mucho menos, aunque justo antes de la aparición de Shakira Martínez, los colaboradores habían estado debatiendo paralelamente sobre la relación entre Gerard Piqué y Shakira.

«A gracia, arte y salero no hay quien gane a Shakira… Martínez, adelante», pronunciaba Emma García, dejando claro de una vez por todas de que la visita que estaban cebando de Shakira no se correspondía con lo que muchos podrían estar imaginando. Así, la artista alicantina entraba en el plató de ‘Fiesta’ para cantar y hablar de su corta pero reconocida carrera.

Emma García habla con la artista Shakira Martínez.

«Tomadura de pelo, así quieren subir la audiencia»

Igual que hiciera el fin de semana anterior en ‘Socialité’, Shakira Martínez relataba como muchos usuarios de las redes sociales la confunden con la ex de Piqué y le mandan mensajes de odio o de apoyo. «Con Shakira no he tenido el placer de trabajar», aclaraba la alicantina ante los comentarios de los colaboradores, que se limitaban a preguntarle por la colombiana y no por su carrera.

Esta estrategia de ‘Fiesta’ de anunciar la visita de «Shakira» para luego resultar ser la artista Shakira Martínez no gustaba a la audiencia del programa de Emma García, que no dudaban en criticarlo a través de las redes sociales. «Tomadura de pelo, así quieren subir la audiencia»; «Ojalá os caiga una querella» o «Deberían multar al programa» se han quejado los espectadores. Pero lo cierto es que no es la primera vez que sucede, en su día ‘Ya es mediodía’ ya ceba la visita de Shakira para resultar ser María Verdoy.

#FiestaT5 Tomadura de pelo así quieren subir audiencia, toda la tarde anunciando la visita de SHAKIRA en plató y presentan a una chica con mismo nombre, eso no es serio el público y la artista famosa mundialmente llamada SHAKIRA merecemos respeto exceden la publicidad engañosa — Doris (@Dorisfanny) January 29, 2023

#FiestaT5 marcándose un clickbait con Shakira hoy en el plató 😂😂😂 — Zuzy (@gata_bronx) January 29, 2023

Cualquier parecido con Shakira es pura casualidad. #FiestaT5 — Joao Da Silva (@joaopedrosa68) January 29, 2023

De verdad que el presupuesto de invitados no les da para más que para llevar a una que se llama Shakira,para hacer una versión en bachata de otra cancion? @fiestatelecinco#FiestaT5 pic.twitter.com/z4P44dBNyO — Nerea (@NEREAG1982) January 29, 2023

Luego dirán que era una broma, pero el fin de eso es manipular y hacer creer q está Shakira para tener a la gente enganchada. Q bajo tener q llegar a eso. Ya veréis como van a hacer eso. Escrito queda #YaEsMediodia30A — ~⭐ R o b e r t o C. (@RobertoCotillas) August 31, 2022

PA TE TI COS!



Estar anunciando que va Shakira y ponen a su colaboradora de espaldas a imitarla…



Ojalá os caiga una querella.#YaEsMediodia31A — Floooor🌸 (@Floricienta166) August 31, 2022