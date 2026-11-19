Xabier Fortes no ha dudado en compartir su pronóstico personal de lo que se podrá ver este jueves a las 22:00 horas durante el cara a cara televisado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El presentador de 'La noche en 24 horas' de RTVE ha intervenido la Cadena SER para lanzar su vaticinio, adelantando un encuentro "distinto" al de ocasiones anteriores y mojándose sobre el papel de María Casado en este debate electoral organizado por la Academia de la Televisión.

"Sé que lo va a hacer perfectamente", ha comenzado sentenciando el periodista gallego sobre el trabajo que tiene por delante la presidenta de la Academia de la TV, María Casado, después de ser la profesional escogida para moderar este primer gran debate electoral de cara a estas generales. Así, durante su intervención en 'Hora 14' con Javier Casal, el presentador de TVE ha compartido sus "trucos" para enfrentar un acontecimiento televisivo y político de tal calibre.

Xabier Fortes lanza su previsión del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, pasando por la labor de María Casado como moderadora

Xabier Fortes ha asegurado que la clave está en "saber cuándo tienes que soltar hilo y saber cuándo tienes que recoger", explicando también cómo "el árbitro", en este caso María Casado, "no debe ser protagonista" de la velada. Sin embargo, el presentador asegura que está "seguro de que va a manejar perfectamente la dinámica", aplaudiendo la profesionalidad de la antigua presentadora de 'Informativos Telecinco'.

"Los gestos son muy importantes", ha señalado además, repasando algunos de los manierismos del líder del PP y el líder del PSOE. "En el último, dio la impresión de que Sánchez no se esperaba una sátira tan dura y en tromba de Feijóo y le descolocó", ha recordado el presentador de 'La noche en 24h'. "Sánchez lo habrá visualizado con sus asesores, pero es mejor contestar desde la firmeza y Feijóo no pasarse tanto de frenada", ha recomendado.

En ese sentido, Xabier Fortes ha adelantado que espera "un buen debate de altura, distinto al de otros años", anticipando un cara a cara de alto nivel en comparación con el de 2023. "Los dos van a ir bien preparados, tienen experiencia de muchos años", se ha limitado a señalar el periodista de la cadena pública durante su breve intervención en el espacio de Cadena SER.