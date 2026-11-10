Xabier Fortes habla alto y claro ante el "error evidente" de Broncano en 'La Revuelta' y se planta por la "lapidación" que está sufriendo

Xabier Fortes ha sido otro de los rostros de RTVE que ha entrado al trapo respecto a la polémica que sacude a David Broncano por su entrevista a Santiago Abascal. En este caso, el presentador de 'La Noche en 24 horas' ha valorado el 'mea culpa' que el humorista ha entonado ante los micrófonos de La Sexta por su papel durante la visita del líder de Vox.

"Me arrepiento de muchas cosas. Posiblemente tendría que haber utilizado la comedia más, como hago siempre, pero es complicado. También sé que había mucha gente que me decía que con políticos no hagamos bromas. No las hice especialmente tampoco en las entrevistas anteriores con Sánchez, Montero o Rufián, aunque las entrevistas fueron más animadas también por el rollo que llevaban ellos", ha declarado el comunicador frente a las críticas por un cambio de registro que muchos creen que ha contribuido a blanquear y naturalizar al representante de la ultraderecha.

"Hay mucha gente que pensaba que no tenía que haber entrado en bromas con él y seguramente me equivoqué no haciéndolo", ha seguido admitiendo David Broncano, que se ha confesado "triste" por el resultado de la intervención y el impacto negativo que ésta ha tenido. "Yo mismo me tiré toda la entrevista diciendo 'la he cagado, he pensado que era buena idea, pero la he cagado'", ha revelado sin titubeos.

Por otro lado, en su descargo, el showman ha hablado de un reto sobrevenido y no buscado: "Yo no he peleado por hacer estas entrevistas a políticos. Esto es un muy buen marrón que me ha caído al estar en TVE y con el programa con más espectadores de la cadena. Ha sucedido así, yo he intentado hacerlo con responsabilidad y el servicio público que hay que hacer en La 1".

Ante este pronunciamiento de disculpa, Xabier Fortes ha reaccionado rápidamente, valorando la humildad demostrada por Broncano: "Que alguien reconozca un error evidente sin paños calientes, sin duda le honra. No es habitual. Malos días hemos tenido todos. El que esté a salvo de pecado que tire la primera piedra".

"Yo desde luego no voy a colaborar en esta lapidación. Un abrazo fuerte, compañero Broncano", ha rematado el periodista y comunicador, exhibiendo así un respaldo público al cómico en unos momentos muy difíciles para él.