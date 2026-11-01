Vuelco en las audiencias del mes de octubre, que cambian Antena 3 por La 1 como cadena más vista y otorgan un récord a Cuatro en 17 años

Octubre ha sido un mes cargado de importantes acontecimientos televisivos, como la competición internacional de fútbol de la Nations League, el desfile del 12 de octubre, o los especiales informativos del trágico accidente ferroviario de Urda. Sumado a las primeras entrevistas de 'La Revuelta' a los candidatos al 29-N, llevando al formato de Broncano a sus mejores registros históricos. Todos estos eventos han propiciado un vuelvo en las audiencias televisivas, coronando a La 1 de RTVE como la cadena más vista del país, que lidera por por primera vez un mes de octubre desde 2011.

Así las cosas, La 1 crece un punto y marca un 13% de share, logrando el liderazgo mensual en gran medida debido a la actualidad política y sin contar por primera vez con el impulso de grandes eventos deportivos como el Mundial, Eurocopa o JJOO. Le sigue Antena 3, con un 12,5%, que pese a descender al segundo puesto mensual apenas pierde tres décimas. En Mediaset, una de cal y otra de arena. Por su parte, Cuatro con un 7,5% escala a su su mejor resultado mensual desde junio de 2018 y a su mejor octubre de los últimos 17 años, y supera holgadamente a La Sexta, que obtiene un 5,5%. También acecha a su 'hermana mayor', Telecinco, que con un 8,6%, mantiene la tercera plaza, pero no evita el peor octubre de toda su historia y encadena 16 meses consecutivos en el unidígito.

Entre los tres grupos audiovisuales principales, Atresmedia lidera por 40º mes seguido con un 24,4% de share. Le sigue Mediaset España con un 23%. Por su lado, el grupo RTVE crece a un 19% en octubre.

La 1 de TVE (13%) arrebata el liderazgo y logra su mejor octubre desde 2011

Pedro Sánchez y David Broncano en 'La Revuelta'

La 1 de TVE se hace con el liderazgo del mes con un 13% de share. La cadena pública es la primera cadena del país y lidera octubre sin grandes eventos por primera vez en 14 años. Sus grandes baluartes han sido la emisión de la UEFA Nations League, los informativos, las celebraciones del día de la fiesta nacional y las entrevistas a políticos en 'La Revuelta'. Pero también su éxito radica en la gran solidez de su programación diaria, con sus incontestables resultados en la franja matinal, en un mes de marcada actualidad política con el adelanto electoral y la tragedia ferroviaria de Urda.

Así 'La Hora de La 1' conquista su segunda mejor cuota histórica; 'Mañaneros 360', récord histórico en octubre y 'Directo al Grano' su tercera mejor cuota histórica. El promedio del canal en la banda matinal es del 18,8%, liderando con su mejor share de los últimos 20 años. La 1 también lidera las tardes por segundo octubre seguido con un 10,8% y se impone también en el prime time en octubre por primera vez desde 2011. Por su parte, los informativos de TVE registran en octubre un 14,6% en su emisión en La 1.

Evolución diaria de La 1 de RTVE en el mes de octubre de 2026. | Datos: Dos30'

'La Revuelta' encabeza el ranking de programas de La 1 con un notable 14,1% y se convierte a su vez en el formato de entretenimiento más visto del mes, donde sobresalió la visita de Pedro Sánchez, que reunió a 4.387.000 espectadores y un 33,9% de cuota de pantalla. Mientras que la visita de Irene Montero y Gabriel Rufián sobresalió también con un 21,7%, segunda mejor cuota histórica del programa.

Otros acontecimientos destacados del mes han sido los partidos de España en la Nations League alcanzaron cuotas del 39,5% y el 39,3%, mientras que el desfile del 12 de octubre llegó al 50,5%. A ello le sumamos Eurovisión Junior 2026, líder con un 12,2% y 1.212.000 espectadores, su mejor cuota desde 2006 y su mayor audiencia desde 2019.

Mientras que La 2 (3,3%) conquista su mejor octubre desde hace 17 años y asciende dos décimas en un año.

Antena 3 (12,5%) resiste con su programación diaria como gran pilar

Verónica Sánchez y Alain Hernández en 'Las hijas de la criada'

Antena 3 apenas cede tres décimas en octubre pero cae a la segunda posición con un 12,5%, lo que supone su peor octubre desde 2019. A pesar de ello, la cadena mayor de Atresmedia es la cadena que más días ha liderado en octubre y logra una distancia de casi +4 puntos sobre Telecinco, que vive el peor octubre de su historia.

Cuenta, como viene siendo habitual, con los programas de entretenimiento y series más vistas de toda la TV en abierto: Este mes de octubre sobresalen nuevamente los dos concursos 'La ruleta de la suerte' (21%) y 'Pasapalabra' (17,5%) y 'El Hormiguero' (13,2%).

En el horario estelar, los seriales turcos 'El Secreto' (10,8%) y 'En tierra lejana' (12,8%) son las apuestas que más han destacado, unido a la 'La Voz: Batallas' (13,6%) y a lo nuevo de 'Entre Tierras' (11,1%). 'Las hijas de la criada' dice adiós con un promedio del 9,9%. Mientras que 'La Mesa' (10,5%) y 'La ruleta de la suerte noche' (9,4%) se mantienen correctos.

Por la tarde, 'Sueños de libertad' (14,3%) brilla en la sobremesa. En las mañanas, 'Espejo Público' (12,8%) logra máximo desde hace más de un año y el mes más visto desde hace 2 años. Por su parte, Karlos Arguiñano (16,3%) conserva el dominio su franja.

Antena 3 Noticias (19%) refrenda su dominio absoluto encadenando 82 meses consecutivos de liderazgo. ‘Antena 3 Noticias 1’ (23.9% de share) es el informativo líder en España con una media de 2.119.000 espectadores diarios, mejorando tres décimas su resultado de septiembre. Le sigue la segunda edición con un 17.1% de share y una media de 1.967.000 espectadores.

Telecinco (8,4%) sube ligeramente pero no evita el peor octubre de su historia

Belén Esteban en el plató de 'De Viernes'

Telecinco (8,4%) crece dos décimas respecto a septiembre y se mantiene en tercera posición del ranking de cadenas, con su mejor dato desde mayo, pero su peor octubre histórico. A pesar de ello, sigue muy lejos de sus competidores y se queda cada vez más próxima a Cuatro, su hermana menor, que ha logrado superarla en algunos días del mes.

En el horario estelar, un mes más, destacan los liderazgos de 'La isla de las tentaciones' (12,9%) y 'Supervivientes All Stars' en sus distintas versiones: gala del jueves (15,1%), 'Tierra de nadie' (14,8%) y Conexión Honduras (12,7%). 'De Viernes' (14%) lidera su franja con su tercera mejor cuota histórica, impulsado sobre todo por la aparición de Belén Esteban, que se tradujo en un 19,7% el pasado día 2 y es la marca más destacada de Telecinco en octubre.

Sin embargo, la gran debilidad del canal de Mediaset reside en su programación de day time. En sus tardes la única oferta que logra rebasar el doble dígito es 'Allá tú' con un 10,1%. Y por la mañana, la única oferta que despunta es 'El programa de Ana Rosa' (12,2%).

'Informativos Telecinco' se conforman con un 8% de media entre todas sus ediciones de lunes a domingo, empatando en share con las ediciones de 'Noticias Cuatro' y a una distancia muy grande del 'Telediario' de TVE y, fundamentalmente, de 'Antena 3 Noticias', confirmando la agudizada crisis que vive en los últimos tiempos.

Cuatro alcanza el 7,5% y registra su mejor octubre de los últimos 17 años

Iker Jiménez en 'Horizonte'

Cuatro (7,5%) se distancia de La Sexta (5,5%) en su particular batalla. La cadena de Mediaset logra ganar a su rival de Atresmedia por una diferencia muy considerable, logrando su mejor octubre en 17 años y la mayor ventaja sobre La Sexta desde 2012. Aún así, la cadena de Atresmedia sube por tercer mes consecutivo con varias de sus ofertas en una ligera alza.

De la cadena de Mediaset, 'Horizonte bate su récord histórico con un 13,7% en prime time y un 11,9% en el access de lunes a jueves. También destaca 'Código 10 (10,5%), junto a 'En boca de todos' (10,9%) y 'Todo es mentira' (8,3%). 'Noticias Cuatro 1' logra rebasar el doble dígito (10,3%) de lunes a viernes.

En La Sexta, los mejores registros de más a menos en su day time lo obtienen 'Aruser@s' (11,6%), 'Al rojo vivo' (6,7%), 'La Sexta Xplica' (6,3%), 'El Intermedio' (6,1%), 'Más Vale Tarde' (5,5%) y 'Zapeando' (5%). 'La Sexta Noticias' concluye el mes con un promedio del 7,3% entre el conjunto de sus ediciones, su mejor cuota en cinco meses. En cuanto a 'Salvados' se salda con un 5,8% y 'Cara al show' sube a un 5,5%.

GRUPOS: Atresmedia lidera por 40º mes sobre Mediaset España y Grupo RTVE

Ranking por grupos audiovisuales en el mes de octubre de 2026

EMISIONES MÁS SEGUIDAS: El fútbol, 'La Revuelta' y 'Antena 3 Noticias' copan el ranking

Top 20 emisiones más vistas en abierto en el mes de octubre de 2026. | Datos: Dos30'

PROGRAMAS MÁS VISTOS:

Programas más vistos en octubre de 2026. | Datos: Dos30'

INFORMATIVOS: 'Antena 3 Noticias' mantiene su dominio siendo la referencia informativa del país

Ranking informativos octubre de 2026 | Datos: Dos30'

AUTONÓMICAS:

Ranking de cadenas autonómicas | Datos: Dos30'

CADENAS DE PAGO:

Ranking cadenas de pago octubre de 2026 | Datos: Dos30'

Lo más visto en diferido:

Top 20 emisiones más vistas en diferido en octubre de 2026 | Datos: Dos30'

Audiencias por targets de edad

Qué cadenas lideran por targets en octubre de 2026 | Datos: Dos30'

¿Qué cadena de televisión lidera por franjas y días?

Qué cadenas lideran por franjas y por días en el mes de octubre | Datos: Dos30'

Por CCAA: Antena 3 y La 1 de TVE se reparten el país

Liderazgo por CCAA en octubre | Datos: Dos30'

TDT: Bajada generalizada de las temáticas TDT en octubre

FDF (2%) se sitúa como la cadena líder entre las cadenas temáticas TDT, empatado coliderando con NOVA (2%). NEOX completa el TOP 3 (1.8%).