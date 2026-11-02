Vuelco en la programación de RTVE: La 1 anuncia hoy la retirada de 'La Revuelta', cuya franja de emisión queda reservada a 'El perro andaluz'

Movimiento de programación insólito en La 1 de TVE, que se traduce en un especial de 'El perro andaluz' en directo en el access prime time de hoy lunes 2 de noviembre. Reemplazará así a 'La Revuelta' de David Broncano, que se cancelará por tercera vez consecutiva tras quedar en suspenso tanto el miércoles como el jueves a raíz de la cobertura diseñada por la corporación sobre el accidente de trenes de Urda.

En consecuencia, el formato del cómico Manu Sánchez sumará dos entregas esta semana después de hacer un parón en la pasada, en señal de duelo y respeto por las 69 víctimas mortales en el siniestro ferroviario de Toledo. Contará, por tanto, con la extraordinaria de este lunes en la franja de access (de 21:55 a 23:15 horas) y con la natural del jueves en prime time, que también se realizará en directo como así indica TVE en promociones.

¿Y qué pasará con 'La Revuelta'? Pues bien, RTVE aclara, para la tranquilidad de sus seguidores, que reanudará sus emisiones mañana martes 3 de noviembre si no hay contratiempos. La noche de hoy lunes estará completamente reservada a dicho programa extra de 'El perro andaluz' y a una nueva gala del talent culinario 'MasterChef Celebrity Legends', que entra en su recta final.

Con todo, el show de humor y entrevistas comandado por David Broncano, Ricardo Castella y Grison acumulará una semana entera sin presencia en la parrilla regular de La 1 de TVE. Y es que -recordemos- la última emisión tuvo lugar el pasado martes 27 con la entrevista a Gabriel Rufián e Irene Montero, que acudieron al teatro Albéniz como cabezas de lista por ERC y Podemos de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Por su lado, mediante el citado especial, 'El perro andaluz' retornará a la pantalla del canal estatal con la intención de entretener en su combinación de humor, improvisación y música en directo, pero sin olvidar a todos los afectados en el particular monólogo de arranque de Manu Sánchez; en el que el presentador repasará y analizará la actualidad, marcada por la nueva catástrofe que ha golpeado al servicio de alta velocidad de España.

Así queda la programación nocturna de La 1 de TVE este lunes sin 'La Revuelta':