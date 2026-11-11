Vox emite un comunicado contra 'La Revuelta' y RTVE: Denuncia el "secuestro" de 40 minutos de entrevista a Abascal y emprende medidas

Lejos de amainar, la polémica sobre la entrevista de Santiago Abascal en 'La Revuelta' arrecia después del duro comunicado que VOX ha emitido este miércoles denunciando censura y una vulneración de lo acordado con RTVE y con la producción del programa de entretenimiento y anunciando, a su vez, medidas por el cambio de formato que aplicó David Broncano durante esa intervención.

Un planteamiento muy distinto, que nada tuvo que ver con la idiosincrasia del formato, y que precisamente es lo que acarreó grandes críticas al humorista durante las horas posteriores a la emisión; ya que se consideró que, abandonando el registro cómico y emulando un papel de periodista serio con sus limitaciones obvias, solo se contribuyó a empujar aún más a la ultraderecha y naturalizar a Abascal.

Pues bien, dos días después de toda esa controversia y del 'mea culpa' de Broncano ante los medios y en 'La Revuelta', VOX ha lanzado un comunicado en el que habla de "graves incumplimientos de La Revuelta" sobre la emisión de la entrevista a su presidente y en el que advierte de que "solo aceptará entrevistas que permitan la disponibilidad y uso de las respuestas". Reproducimos el texto íntegro a continuación:



"El pasado lunes Santiago Abascal participó en La Revuelta, de TVE. Incumpliendo lo acordado de buena fe, El Terrat y TVE se niegan a entregar a VOX o hacer pública la grabación íntegra de la entrevista, incluidos los 40 minutos suprimidos en la emisión. VOX exige su entrega inmediata y su publicación", indican en primer lugar, aludiendo a los fragmentos que la corporación tuvo que eliminar por motivos de programación. El material fue más extenso de lo debido y para poder encajar la entrega en la parrilla hubo que recortar, entre otras cosas, las preguntas clásicas.

"El recorte se hizo sin que VOX tuviera opción de señalar qué tramos eran de mayor o menor interés para el espectador"

"Incumpliendo también lo acordado, el recorte se hizo sin que VOX tuviera opción de señalar qué tramos eran de mayor o menor interés para el espectador. Quedaron excluidos mensajes muy importantes sobre sanidad, defensa de lo público o energía, entre otros asuntos", señalan. "El resultado es que el ente público está secuestrando 40 minutos de respuestas de nuestro candidato cuando deberían ser de dominio público. Mientras ese material siga en sus manos, VOX queda expuesto a la manipulación que puedan hacer del contenido no publicado", prosiguen.

A continuación, la formación pone el foco en la transformación del formato, sin humor y lleno de tensión e incomodidad. "'La Revuelta' incumplió además su compromiso de no cambiar la naturaleza y formato habitual del programa. Esta situación obliga a VOX a adoptar medidas para que no se repita este atropello y perjuicio", ha anunciado el partido de extrema derecha ante dicha alteración de registro de David Broncano. Así, se suman a la ola de linchamiento hacia el showman por este aspecto.

Abascal cancela su entrevista con Jordi Wild y condiciona esta decisión a lo ocurrido en 'La Revuelta'

Por tal motivo, informan de que "Santiago Abascal no acudirá a ningún programa que pretenda tener un control en exclusiva de las respuestas, y que se reserve de cualquier modo el derecho a editar imagen y contenido, hacer los cortes y publicaciones que quiera, publicar el contenido total o parcialmente, sin que VOX tenga al menos el mismo y recíproco derecho, respecto de la imagen y el contenido".

En consecuencia, "por culpa de este atropello y a fin de evitar nuevos perjuicios políticos, a la imagen y reputación de VOX o de nuestro candidato, VOX ha decidido suspender toda grabación donde no se asegure el derecho y autonomía plena de VOX, respetando, claro está, la independencia editorial del programa". En ese sentido, han comunicado la cancelación de la entrevista con Jordi Wild en The Wild Project, cuya grabación estaba prevista para hoy 11 de noviembre. "Sin que ello suponga, en modo alguno, atribución a Jordi Wild de incumplimiento ninguno, sino solo la urgencia de proteger la reputación de VOX y sus candidatos en periodo electoral", matizan.