Vox denuncia a Silvia Intxaurrondo ante la Junta Electoral tras ser la apuesta de RTVE para entrevistar a los candidatos del 29-N

Si bien la dirección de informativos ha determinado que 'La hora de La 1', con Silvia Intxaurrondo al frente, será el lugar escogido para acoger las entrevistas a los candidatos de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Vox ya ha manifestado su inconformidad con la periodista elegida por RTVE. La formación de Santiago Abascal ha denunciado a la presentadora ante la Junta Electoral justo después de que la presentadora cuestionase abiertamente desde su programa si la televisión pública debe servir de altavoz para la ultraderecha.

"¿Hasta qué punto tiene que tener cabida la extrema derecha en la televisión pública?", preguntó la conductora de 'La hora de La 1' el pasado martes en plena resaca de la polémica entrevista de David Broncano a Santiago Abascal en 'La Revuelta', temiendo "meterse en un lío". Algo que ha terminado sucediendo, pues Vox ha hecho público este jueves la denuncia que ha interpuesto contra la presentadora.

Vox denuncia a Silvia Intxaurrondo tras avisar que sólo entrevistaría a Santiago Abascal si se lo exige la Junta Electoral

Un movimiento que llega justo después de que RTVE haya confirmado que Silvia Intxaurrondo será la encargada de entrevistar a todos los candidatos a la presidencia. Cabe recordar que la periodista ya expresó que solo entrevistaría a Santiago Abascal bajo la exigencia de la Junta Electoral Central. "Ya se lo temía ella: la profecía cumplida. Denuncia de Vox ante la Junta Electoral Central. RTVE debe mantener la neutralidad e impulsar el pluralismo político. Y además por insultar a los españoles que votan a Vox", ha publicado este jueves Marta Castro, coordinadora jurídica de Vox en sus redes sociales.

Ya se lo temía ella: la profecía cumplida: denuncia de @vox_es ante la Junta Electoral Central.@rtve debe mantener la neutralidad e impulsar el pluralismo político.



Y además no insultar a los españoles que votan a @vox_es https://t.co/XaDHFf0u9Z pic.twitter.com/8cI5ivhHyz — Marta Castro (@_Marta_Castro) November 11, 2026

Dicha denuncia fue presentada el pasado 10 de noviembre a las 22:36 horas, justo el día en el que la presentadora de RTVE manifestó su rechazo ante la inclusión de la ultraderecha en la televisión pública. Dicha fecha consta en el justificante de registro difundido por la coordinadora jurídica en su cuenta de X, con José Ignacio Arias Moreno, representante electoral general de Vox, como autor del escrito.

El recado que Castro lanza en su publicación sobre "la neutralidad y el pluralismo" que se debe exigir a Televisión Española hace referencia directa a la reflexión que Silvia Intxaurrondo compartió sobre el fallido experimento de recibir a Santiago Abascal en 'La Revuelta'. "¿Puede RTVE ser neutral si tiene el deber de defender los derechos fundamentales y la igualdad? ¿Dónde acaba el pluralismo y empieza la normalización de los discursos discriminatorios?", planteó la presentadora.

🔴 ESTO ES GRAVÍSIMO | Silvia Intxaurrondo diciendo hasta tres veces que la “extrema derecha” no debería tener cabida en la televisión pública.



Imaginaos lo que supuso el destrozo de ayer. El programa más visto de la historia de La Revuelta. pic.twitter.com/RYvaxrWSd3 — Unai Cano (@unaicano10) November 10, 2026

"Yo lo he tenido claro: en los últimos tres años no se ha entrevistado aquí a nadie que vaya contra los derechos humanos a no ser que yo no estuviese presente, o que lo ordenase la Junta Electoral Central", añadió la periodista, dejando dicha decisión en manos del órgano ante el cual ha sido denunciada. Cabe recordar que la decisión de la dirección de informativos de poner a la periodista al frente de la ronda de entrevista responde a la imposibilidad de encajar estos encuentros en el 'Telediario' de Pepa Bueno.