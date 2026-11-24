Sorpresa mayúscula en RTVE. La 1 ha anunciado que este próximo jueves, 26 de noviembre, redoblará su apuesta por 'La Promesa'. Una decisión que se produce en un momento en el que la trama de la ficción de época de Bambú ha entrado en una fase muy decisiva.

La estrategia, que ya ha oficializado la corporación pública a través de sus canales de comunicación, consistirá en duplicar la emisión y ofrecer dos capítulos de estreno. El primero, en su horario original, de 18:45 a 19:45 horas; el segundo, en una franja fuera de lo común: de 19:45 a 20:45 horas.

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En consecuencia, con este giro de parrilla de 180 grados, 'La Promesa' ocupará el espacio de 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra', que quedarán fuera de emisión en La 1. Además, esto sucederá, y aquí reside lo llamativo del movimiento, en el día en el que tendrá lugar el debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau.

Por tanto, asistimos también a un volantazo de RTVE en su cobertura sobre esta trascendental cita electoral, la última antes del 29-N. Y es que, a diferencia de lo que sucedió con el cara a cara, el previo con Pepa Bueno al frente quedará restringido de 20:45 a 22:00 horas. Una duración sensiblemente inferior a la del pasado jueves 19, cuando la antesala al Sánchez vs. Feijóo arrancó a las 19:45 horas.

Con todo, y recapitulando, el ente público da un vuelco a su táctica de programación, dotando de menor cuota de pantalla al previo del 'Debate a 4' en favor de esa doble entrega de 'La Promesa'. Por su parte, el magacín 'Malas Lenguas' quedará relegado a La 2 de TVE, donde se emitirá de 17:45 a 20:45 horas. En cuanto a 'Aquí la Tierra', desaparecerá de la oferta regular una jornada más.

Así será la programación de tarde y noche de La 1 el próximo jueves:

15:50 horas - 'Directo al grano'

17:50 horas - 'Valle Salvaje'

18:45 horas - 'La Promesa' (Capítulo 955)

19:45 horas - 'La Promesa' (Capítulo 956)

20:45 horas - 'La Gran Decisión' (Previo)

22:00 horas - 'Debate a 4'

00:00 horas - 'La Gran Decisión' (Análisis)

A continuación, te ofrecemos los avances de los dos episodios de 'La Promesa' que La 1 de RTVE emitirá el jueves 26 de noviembre:

Avance del capítulo 955

Manuel cuenta a Trini su historia con Jana y su amor por Julieta: debe hacer justicia para poder vivir ahora su amor sin remordimientos. Ella, emocionada, acepta quedarse, pero pide protección para su hermana. Adriano y Jacobo descubren a Martina escuchando y hacen las paces: es curioso cómo funcionan “las parejas de tres”. Lorenzo mete prisa a Ciro con los planos, la logia los espera. Aunque el joven dice que no va a ser fácil, termina abriendo la caja fuerte para coger unos pocos planos.

Ricardo no quiere involucrar a nadie del servicio, pero necesita buscar algo contra Julio, y pide cobertura a Teresa para poder salir sin que nadie lo sepa. La relación entre las cocineras mejora, para disgusto de Tomasa. Tendrá que buscar otra víctima de sus manipulaciones. Curro y Manuel cambian a Trini de lugar: se quedará en la posada hasta que el juez los llame a declarar. Así, al menos, verá el sol, pero sigue en peligro. Nadie puede saber que se esconde aquí.

Avance del capítulo 956

Lorenzo acepta el ritmo de Ciro para entregar los planos: poco a poco. Es importante que nadie los eche en falta. Además, Máximo le advierte que le está vigilando. Curro consigue una habitación para Trini en la posada a la espera de que el juez acepte el caso y la llame a declarar. Pero aquí no podrá recibir visitas, ¿aguantará el encierro?

Ángela interroga a Curro por la cena que dijo tener la noche anterior. Él da un relato vago y cuando ella propone pasar un rato juntos, él vuelve a escaquearse: Máximo le ha pedido una reunión. Ángela intuye que le pasa algo que no le cuenta… ¿Descubrirá la verdad?

Tomasa inicia un acercamiento a Samuel, le recuerda al padre Tiago, un buen hombre, el cura que tanto le alivió a ella en el pasado. Samuel se ofrece a confesarla, pero de momento, la mujer declina la oferta. Petra advierte a Samuel que tenga cuidado. Martina está de buen humor, parece feliz. ¿Ha cambiado algo de su situación? ¿Ha tomado alguna decisión? Adriano y ella se besan cuando alguien les interrumpe. ¿Les habrán pillado?