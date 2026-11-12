Vicente Vallés llega a hablar en estos términos sobre Broncano y 'La Revuelta' y Cristina Pardo censura la última exigencia de Vox a RTVE

Cristina Pardo llevó a 'La Mesa' que conduce en Antena 3 el asunto de la entrevista de David Broncano a Santiago Abascal en 'La Revuelta', en boca de todos desde su emisión en La 1 de RTVE. La periodista y presentadora se planteó qué ha conseguido el líder de Vox yendo al programa de entretenimiento y puso el acento en los excesos de la formación ultraderechista con sus exigencias a la corporación pública, a la que ahora acusan de "secuestrar" 40 minutos de intervención, que tuvieron que ser retirados por sobrepasar el metraje.

"Abascal exigió elegir al público y ahora en estas últimas horas ha exigido que se dé a conocer toda la grabación íntegra del programa a sabiendas de que iba a un programa que edita siempre, el cien por cien de las veces, sus entrevistas. Pero él dice que faltan 40 minutos en los que habló de sanidad, inmigración, defensa… y que esto tiene que hacerse público. A Abascal seguramente le habría gustado ser el entrevistado y el entrevistador: hacer la escaleta y elegir los temas", ironizó Pardo.

"Secuestrados no, es que nunca se hacen públicos. En ese programa se graba una entrevista larga y después se edita. De toda la vida. No sé si es que Abascal quería unas condiciones especiales para él". "Todo el mundo que ha ido a 'La Revuelta' ha aceptado que el programa es grabado y editado, y no puedes emitirlo todo porque en la parrilla hay más programas que ese. Entonces que Abascal exija unas condiciones especiales para él…", añadió la comunicadora de Atresmedia.

Por su parte, Vicente Vallés, presente en 'La Mesa' como cada semana, se pronunció con una queja incluida: "Yo lo que no entiendo es por qué hablamos durante 48 horas seguidas de la entrevista a Abascal y no se habló nada de la entrevista al Presidente del Gobierno ni de la entrevista a Irene Montero y Rufián o la de Ada Colau. Seguramente habría motivos para hablar de todas ellas o habría motivos para no hablar de ninguna. Son entrevistas que se hacen en un programa de entretenimiento, que tienen un resultado u otro, y ya está".

"Ahora, a los políticos les gusta, en general, ir a ese tipo de programas porque eso les permite evitar a los periodistas. Una cosa es ser un presentador de televisión y otra periodista. Son cosas diferentes. Los periodistas tenemos la manía de intentar hacer entrevistas complicadas a los líderes políticos, y no siempre ocurre lo mismo en programa de entretenimiento porque son otra cosa diferente", analizó el periodista de 'Antena 3 Noticias', lamentando que los programas informativos queden fuera de las entrevistas políticas.

"El objetivo de un programa de entretenimiento no es el objetivo de un programa de actualidad política, como es natural. De manera que no se puede exigir y ni siquiera tener la expectativa de que un programa de entretenimiento le haga la entrevista que le haría un periodista en un programa informativo", agregó Vicente Vallés, rompiendo así una lanza en favor de Broncano por las críticas recibidas.

"El problema de Broncano fue transigir y poner a otro público, pero Broncano tiene que hacer su programa y quien quiera ir a ese programa que vaya", comentó, por su parte, Manel Fuentes, que reflexionó que "como periodista lo que tienes que hacer es mirar las contradicciones y las mentiras de los candidatos y contrastarlas con hechos", pero que en un formato que es de entretenimiento "esa noche se juega otra cosa". "Hubo esta equivocación y también algo que le honra que fue la disculpa que hizo ayer", valoró el presentador de 'Tu cara me suena'.

Más tarde, Cristina Pardo preguntó en su programa si Santiago Abascal "consiguió caer bien o presentarse como persona más moderada de lo que es". Ante esta cuestión, Vicente Vallés volvió a tomar la palabra de forma muy clara. "La entrevista tuvo un planteamiento diferente al resto de entrevistas. La cuestión aquí es: yo hago muchas bromas con Pedro Sánchez, Irene Montero, Rufián y Ada Colau pero con Abascal no. Y entonces eso, desde el planteamiento de una televisión pública, es muy cuestionable", sentenció.

"¿Tendremos que tratar a todos por igual o no?" planteó en alto el rostro de los informativos de Antena 3 antes de rematar su pronunciamiento con un recado a David Broncano por su cambio de registro, pasando del traje de cómico al de periodista sin serlo: "Si eres un buen portero, no juegas a delantero centro; sigues jugando de portero".