Verónica Dulanto ficha por Telemadrid después de 20 años en Mediaset para presentar este nuevo programa de actualidad

Verónica Dulanto sigue los pasos de Christian Gálvez y da el salto a Telemadrid después de 20 años en Mediaset para ser una de las nuevas caras del canal. La presentadora salta de Telecinco a la cadena autonómica para conducir un nuevo espacio que combinará la actualidad con historias de interés humano y contenidos de entretenimiento.

Por el momento, Telemadrid no ha dado más detalles sobre la franja en la que se emitirá este nuevo programa ni tampoco sobre la productora que está detrás del mismo ni sobre su título. Lo que si está claro es que con esto, Verónica Dulanto deja Mediaset y se incorpora a la cadena autonómica junto a otros rostros como María Rey, Antonio Naranjo, Carlos Cuesta o Emilio Pineda.

El espacio que conducirá Verónica Dulanto en Telemadrid combinará la actualidad con historias de interés humano y contenidos de entretenimiento, en un formato que prestará especial atención a los asuntos que forman parte de la vida cotidiana de los madrileños.

Verónica Dulanto, de Mediaset a fichaje sorpresa de Telemadrid

Licenciada en Periodismo por la Universidad Francisco de Vitoria, Verónica Dulanto ya pasó por la televisión madrileña antes de incorporarse, en 2004, al equipo de 'El programa de Ana Rosa'. Durante más de dos décadas ha desarrollado buena parte de su trayectoria en Mediaset, donde ha trabajado como redactora, reportera y presentadora.

Entre sus trabajos más conocidos figuran 'Ya es mediodía', 'Cuatro al día', 'Tiempo al tiempo', 'Fiesta', 'Vamos a ver' y 'Tardear'. En 2026 se puso también al frente de 'Visto lo visto', un formato de actualidad para las mañanas del fin de semana en Telecinco.