'Valle Salvaje', avance semanal en RTVE: Una verdad que lo cambia todo y el engaño de Mercedes en los capítulos del 16 al 20 de noviembre

'Valle Salvaje' continuará esta próxima semana con cinco nuevos episodios en las tardes de La 1 salvo algún tipo de imprevisto. La serie atraviesa algunos momentos cruciales.

En El Televisero te adelantamos todo lo que pasará en los próximos capítulos de la serie esta próxima semana del lunes 16 al viernes 20 de noviembre a partir de las 17:45 horas tras 'Directo al grano':

¡Ya está aquí el avance semanal de #ValleSalvaje! En los próximos capítulos de la serie:



▶ Mercedes sufre una impactante transformación

▶ Genaro teme que alguien lo reconozca

▶ Braulio tiene una idea para hacer recapacitar a Manuelahttps://t.co/tg46pKATag pic.twitter.com/5wm4sIYpWh — Valle Salvaje (@ValleSalvajeTVE) November 15, 2026

Avance del capítulo 524 de 'Valle Salvaje' - Lunes 16 de noviembre

Don Hernando le muestra su preocupación a José Luis al saber que Enriqueta pasa demasiado tiempo en la Casa Pequeña con Mercedes y Victoria y teme que puedan estar tramando algún tipo de alianza.

Por su parte, Victoria se planta con Enriqueta y le deja claro que ha perdido la cabeza y que con su plan van a acabar las dos junto con Mercedes en la cárcel. Después, el notario asegura ante las mujeres que jamás había escuchado hablar del supuesto apoderado de Dámaso y que de la única persona que tuvo conocimiento era de don Diego Baeza.

Francisco le pide matrimonio a Pepa y la doncella trata de saber de donde ha sacado la joya con la que le está pidiendo la mano. Por su parte, Atanasio, Matilde y Pedrito se sorprenden al ver cómo Bárbara ha tomado un vaso de leche con miel sin saber quién se lo ha llevado. Y después, Matilde empieza a sospechar de que Bárbara les está engañando sobre su enfermedad.

Rosalía le pide a Rafael que deje de intentar poner al mismo nivel a Lucas y a María porque jamás serán iguales al ser el heredero del duque y la hija de una simple mujer. Pero él le deja claro que para él son iguales.

Braulio le da una nota a Manuela con las señas para que acuda a un lugar concreto sin darle más detalles. Tras ello, Braulio le hace saber a Manuela que él también sabe lo que es sufrir por amor y que sabe que alguien tan maravillosa como ella no puede hacer daño a nadie.

Por su parte, Luisa le hace ver a Alejo que han estado perdiendo el tiempo defendiéndose ante los demás. Y finalmente, Alejo no duda en preguntarle a don Hernando sobre el verdadero motivo por el que quiere que se case con su hija.

Avance del capítulo 525 de 'Valle Salvaje' - Martes 17 de noviembre

Hernando encomienda a Francisco una misteriosa misión cuyo verdadero alcance nadie conoce. Leonor intenta convencer a Rosalía de que deje de soñar con un futuro junto a Rafael.

Y cuando todo parece decidido, Manuela busca a su padre para hacerle una petición de última hora… ¿qué ha cambiado?

Avance del capítulo 526 de 'Valle Salvaje' - Miércoles 18 de noviembre

Rosalía entra en pánico al descubrir que habrá baile en la fiesta y pide ayuda a Rafael, pero será la persona más inesperada quien acuda en su auxilio.

Mientras, Alejo descubre qué ocultan Francisco y Hernando. Y Manuela, más inquieta que nunca, teme acercarse a su padre.

Avance del capítulo 527 de 'Valle Salvaje' - Jueves 19 de noviembre

Hernando revela a Manuela una verdad que la deja completamente sin palabras. Mientras, Alejo decide pasar al ataque y mueve ficha contra el marqués.

Y cuando se acerca la gran fiesta, Genaro teme ser reconocido por alguien de su pasado… ¿querrá Bárbara ayudarle esta vez?

Avance del capítulo 528 de 'Valle Salvaje' - Viernes 20 de noviembre

José Luis juega con las inseguridades de Rosalía hasta hacerle cuestionarse si debe acudir a la fiesta. Mientras, Braulio insiste una vez más y Manuela, agotada y sin fuerzas para seguir ocultándolo, le revela por fin cuáles son los verdaderos planes de su padre.