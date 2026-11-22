'Valle Salvaje' continuará esta próxima semana con cinco nuevos episodios en las tardes de La 1. La serie atraviesa algunos momentos cruciales con Rosalía dando el paso de besar a Rafael, el anuncio de la boda de Manuela y Alejo y la aparición de un nuevo personaje que lo revolucionará todo.

En El Televisero te adelantamos todo lo que pasará en los próximos capítulos de la serie esta próxima semana del lunes 23 al viernes 27 de noviembre a partir de las 17:45 horas tras 'Directo al grano':

¡Ya está aquí el avance semanal de #ValleSalvaje! En los próximos capítulos:



▶ Un beso lo cambiará todo

▶ Llega un nuevo personaje que capta la atención de las damas

▶ La verdad sobre Don Hernando sale a la luzhttps://t.co/LmMhubJzuJ pic.twitter.com/aZoZIDTwKy — Valle Salvaje (@ValleSalvajeTVE) November 22, 2026

Avance del capítulo 529 de 'Valle Salvaje' - Lunes 23 de noviembre

Braulio le da la enhorabuena a Manuela por su boda pero le deja claro que lo único que va a conseguir es arruinar la fiesta en homenaje a Lucas y también la vida de Alejo y Luisa.

Por su parte, Rosalía informa a Rafael que ha decidido que ni ella ni María acudan finalmente a la celebración y el duque trata de saber que es lo que le ha hecho cambiar de opinión.

Don Hernando felicita a José Luis por lo bien que han engalanado la Casa Grande para la fiesta y él le responde que todo sería un éxito si sus invitados hubieran confirmado su asistencia.

En la fiesta, Manuela insta a Luisa para que se marche de la fiesta pero la doncella le deja claro que es un día muy importante para el hijo de su mejor amiga y que no piensa empañarlo discutiendo con ella. Y Manuela asegura que no quiere discutir con ella, y que lo único que busca es ahorrarle un dolor.

Tras ello, Manuela se planta con don Hernando y le pide a su padre que le revele por qué es tan importante para él que se case con Alejo. Y finalmente, el marqués aprovecha el evento para anunciar el próximo enlace de su hija con el hermano del duque.

Atanasio insiste a Matilde que Genaro es un gran farsante y que está fingiendo lo de su enfermedad para evitar que puedan descubrirle. Justo después, Atanasio pilla a Genaro en la habitación de Bárbara hurgando entre sus cosas y le exige que le diga lo que está buscando.

La situación entre Pepa y Francisco no mejora y ella le confiesa que ahora mismo lo mejor es que no estén juntos en el mismo lugar por las tiranteces que hay entre ellos. Después, Francisco pide hablar con su pareja pero ella se niega.

Avance del capítulo 530 de 'Valle Salvaje' - Martes 24 de noviembre

Luisa y Alejo toman la decisión más arriesgada delante de todos. Igual que Rosalía, que se deja llevar por sus sentimientos. Leonor entrega a Amadeo una carta con la peor noticia posible. Rafael y Rosalía se acercan más que nunca.

Y Alejo descubre el secreto que Hernando lleva mucho ocultando. ¿Ha llegado la hora de que el pasado alcance al marqués?

Avance del capítulo 531 de 'Valle Salvaje' - Miércoles 25 de noviembre

Hernando exige a José Luis que castigue a Alejo, pero Luisa se enfrenta al marqués y le planta cara como nunca antes. Mientras, llegan noticias inesperadas de Eva que sacuden a Amadeo.

Y en el Valle, un humilde jornalero despierta el interés de Mercedes… Pero ¿quién es realmente ese hombre? ¿Y en quién se convertirá?

Avance del capítulo 532 de 'Valle Salvaje' - Jueves 26 de noviembre

Amadeo no puede seguir ocultándolo y se ve obligado a revelar qué ha sido de Eva. Mientras, Rosalía toma una decisión y le confiesa a Rafael si siente algo por él.

En una cena que nadie olvidará, Luisa y Alejo asestan a Hernando un golpe del que no podrá recuperarse… ¿ha llegado por fin su caída?

Avance del capítulo 533 de 'Valle Salvaje' - Viernes 27 de noviembre

Escándalo en palacio cuando sale a la luz la verdad sobre don Hernando. El marqués pide perdón a los Gálvez de Aguirre, pero su tiempo en el Valle podría acabar aquí.

Mientras, Enriqueta, Mercedes y Victoria preparan una decisiva reunión con el notario, pero surge un nuevo contratiempo… Y Bárbara se planta ante Genaro: su tiempo en la Casa Pequeña también puede terminarse.