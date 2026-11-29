'Valle Salvaje' continuará esta próxima semana con cinco nuevos episodios en las tardes de La 1 salvo cambios de última hora después de que esta semana sufriera un cambio en su horario el pasado jueves.

La serie se ha reforzado esta semana con la incorporación de Jordi Coll a su reparto. El actor que fue uno de los primeros protagonistas de 'La Promesa' vuelve a las tardes diarias de La 1 para dar vida a un jornalero. Se trata de un personaje que promete llegar con fuerza y dar mucho que hablar.

En El Televisero te adelantamos todo lo que pasará en los próximos capítulos de la serie esta próxima semana del lunes 30 de noviembre al viernes 4 de diciembre a partir de las 17:45 horas tras 'Directo al grano':

¡Ya está aquí el avance semanal de #ValleSalvaje! En los próximos capítulos:



▶ Luisa desaparece y sospechan de don Hernando

▶ Alejo, colérico, puede cometer una locura

▶ Llega un desconocido a palacio: pregunta por Rosalíahttps://t.co/OQaoQ9EqlM pic.twitter.com/oOzefzazA2 — Valle Salvaje (@ValleSalvajeTVE) November 29, 2026

Avance del capítulo 534 de 'Valle Salvaje' - Lunes 30 de noviembre

Manuela se enfrenta con Alejo por haber sido tan rastrero y haberla traicionado condenando a toda su familia después de sacar a la luz la gran mentira de su padre.

Por su parte, Don Hernando trata de defenderse ante José Luis asegurando que él jamás ha robado nada y mucho menos caudales públicos del reino.

Enriqueta y Victoria discuten por el nuevo jornalero porque ambas están muy interesadas en el joven. Aunque Mercedes tampoco se queda atrás y después vive un momento de complicidad con él.

Amadeo le pide a Rafael poder abandonar el Valle para marcharse a cuidar a su mujer. También Francisco pone al corriente a Mercedes del incidente que ha sufrido Eva.

Genaro le dice a Bárbara que considera que se ha ganado su puesto como lacayo. Después, Genaro le pide a Victoria que le deje marcharse por motivos personales pero ella no le cree.

Don Hernando le deja claro a Luisa que hará todo lo posible para que su futuro y el de Alejo esté lleno de sangre amenazándole con que a ambos les pueda ocurrir algo o a su propio hijo.

Rafael le pide a Rosalía que sea sincera con él y le responda si no está enamorada de él como cree y ella responde que no. Y finalmente, un joven llega al Valle preguntando por Rosalía. ¿De quién se trata?

Avance del capítulo 535 de 'Valle Salvaje' - Martes 1 de diciembre

Braulio busca a Manuela y le hace una promesa imposible de olvidar. Mientras, Bárbara deja sin palabras a Genaro al preguntarle directamente si pertenece al Santo Oficio.

Pepa toma posesión del puesto de cocinera en la Casa Grande y descubren que la planta de cacao ha desaparecido. Y cuando Mauricio revela por fin quién es, Rafael se queda completamente estupefacto… ¿qué secreto acaba de salir a la luz?

Avance del capítulo 536 de 'Valle Salvaje' - Miércoles 2 de diciembre

Alejo se preocupa porque Luisa no está por ningún sitio, sale a buscarla con la ayuda de Braulio, sin éxito. ¡Luisa ha desaparecido! ¿Está don Hernando detrás de ello? Consumido por el miedo y la rabia, termina perdiendo el control.

Mientras, Enriqueta revela a José Luis que pronto todo el reino conocerá el crimen de don Hernando. ¿Quién caerá primero cuando estalle el escándalo?

Avance del capítulo 537 de 'Valle Salvaje' - Jueves 3 de diciembre

Manuela se suma a las batidas para encontrar a Luisa, mientras la preocupación se extiende por todo el Valle. Francisco y Martín buscan la planta en la alcoba de Manuela, pero la chica descubre al mayordomo, mientras Martín se esconde bajo la cama, sin escapatoria.

Rosalía, fuera de sí, le prohíbe a Mauricio que se acerque a María. En otro lugar, Mercedes y Victoria descubren a una mujer, tumbada, junto al camino… ¿será ella? Alejo, fuera de sí, toma una decisión irreversible: matar a Hernando de Guzmán.

Avance del capítulo 538 de 'Valle Salvaje' - Viernes 4 de diciembre

La marcha de Genaro con el manuscrito llena de angustia a Matilde, Atanasio y Bárbara. Mientras, Enriqueta se presenta en la Casa Pequeña con una sorpresa. Hernando vuelve a mostrarle a Manuela su cara más oscura.

Y aunque el misterio de la planta robada sigue sin resolverse, Pepa cree haber encontrado una nueva pista… ¿la acercará por fin a la verdad?