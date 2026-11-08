'Valle Salvaje', avance semanal en RTVE: El vuelco con Don Hernando en los capítulos del lunes 9 al viernes 13 de noviembre

'Valle Salvaje' continuará esta próxima semana con cinco nuevos episodios en las tardes de La 1 a gran diferencia de 'La promesa'. Y es que en esta ocasión, la primera no se verá afectada por la retransmisión del Funeral de Estado por las víctimas del accidente ferroviario de Urda como si pasará con la segunda.

¡Ya está aquí el avance semanal de #ValleSalvaje! En los próximos capítulos:



▶ Guerra abierta entre don Hernando y Luisa: ¿quién ganará?

▶ El marqués recibe una misiva que podría cambiarlo todo

▶ Enriqueta, Victoria y Mercedes abrirán un negociohttps://t.co/hBxdTTFYD2 pic.twitter.com/hkCoPPSCdO — Valle Salvaje (@ValleSalvajeTVE) November 8, 2026

En El Televisero te adelantamos todo lo que pasará en los próximos capítulos de la serie esta próxima semana del lunes 9 al viernes 13 de noviembre a partir de las 17:45 horas tras 'Directo al grano':

Avance del capítulo 519 de 'Valle Salvaje' - Lunes 9 de noviembre

Enriqueta sorprende a Victoria y Mercedes con su propuesta de comprar un molino para llevar a cabo su propio negocio. Pero Victoria no parece estar por la labor. Aunque después ambas invitan a Enriqueta a cenar.

Alejo avisa a Luisa de que tienen que estar preparados para sufrir represalias por parte de don Hernando e incluso de su padre tras plantarse en medio de la cena y asegurar que la única persona con la que Alejo se va a casar es con ella.

Rafael le exige explicaciones a José Luis sobre el por qué ignoró su voluntad de que cesaran los ataques y humillaciones a Luisa.

Bárbara se preocupa por Genaro tras descubrir la sangre que tiene en las manos debido a las tareas que le ha impuesto Atanasio en su labor como lacayo.

José Luis trata de saber cómo se encuentra Rosalía después de haber presenciado la noche anterior todo lo que pasó con Luisa en la cena. Y después, Rafael trata de saber si Rosalía ha pensado en su propuesta de matrimonio.

Braulio le dice a Manuela que ella se merece tener a un hombre que la mire como Alejo mira a Luisa. Y don Hernando les pilla juntos en la alcoba de su hija.

Por último, Francisco se enfrenta con Pepa tras llegar a un acuerdo sobre la venta del reloj tras escucharla decir que son gente honrada.

Avance del capítulo 520 de 'Valle Salvaje' - Martes 10 de noviembre

El reloj ha desaparecido y nadie sabe nada. ¿Habrá consecuencias para el servicio? Leonor consuela a Rosalía, que le confiesa algo que jamás creyó sentir de nuevo.

Mientras, Braulio logra que Manuela acepte encontrarse con su primo en el pajar sin imaginar las verdaderas intenciones de Alejo.

Avance del capítulo 521 de 'Valle Salvaje' - Miércoles 11 de noviembre

Rafael advierte a Hernando que Luisa está bajo su protección. Mientras, Alejo continúa acercándose a Manuela para sacarle información.

Pero cuando Francisco anuncia la llegada de una misiva de la Corte para Hernando, el miedo se apodera de todos. ¿Qué noticias trae esa carta?

Avance del capítulo 522 de 'Valle Salvaje' - Jueves 12 de noviembre

José Luis le pide a Hernando que incluya a nobles de la Corte entre sus invitados. Mientras, Rosalía confiesa a Rafael su preocupación: siente que María está siendo relegada.

Y cuando Luisa planta cara a Manuela, la tensión alcanza su apogeo… ¿están a punto de llegar a las manos?

Avance del capítulo 523 de 'Valle Salvaje' - Viernes 13 de noviembre

José Luis aparenta aceptar las exigencias de Rafael sobre Rosalía y María para la gran fiesta mientras Braulio logra remover la conciencia de Manuela.

Pero Hernando guarda sus propias cartas y sorprende a su hija con unos planes que podrían cambiarlo todo en dicho evento. ¿Qué está tramando el marqués?