'Valle Salvaje', avance semanal en RTVE: El desafío de Luisa y un regreso inesperado en los capítulos del lunes 2 al viernes 6 de noviembre

Tras varias semanas sufriendo parones y alteraciones en su emisión con reducción de capítulos, 'Valle Salvaje' retoma su ritmo habitual y ofrecerá esta semana cinco nuevos episodios en las tardes de TVE en su horario habitual a partir de las 17:45 horas salvo que haya cambios de última hora como la semana pasada por culpa del accidente de Urda.

En El Televisero te adelantamos todo lo que pasará en los próximos capítulos de la serie esta próxima semana del lunes 2 al viernes 6 de noviembre a partir de las 17:45 horas tras 'Directo al grano':

Avance del capítulo 514 de 'Valle Salvaje' - Lunes 2 de noviembre

Pedrito pilla a Bárbara escribiendo una carta y su hermana trata de ocultarle su contenido y le pide muy enfadada que se marche a la cama y le deje sola en su alcoba.

Mercedes advierte a Enriqueta de que Victoria está a punto de cometer una locura que podría comprometer a todo el Valle y que teme que la mujer en la que ha confiado tanto desaparezca y vuelva la Victoria tan peligrosa para todos y que puede suceder una desgracia si no le ayuda a pararla.

Mientras, Victoria acude a la tumba de Pilara y le confiesa que el día que la llamó cobarde se equivocó con ella. ¿Qué está tramando?

Rosalía intenta calmar los temores de Leonor, aterrada ante la idea de lo que pueda sucederle a su hermana.

Manuela se encara con Luisa y le asegura que quiere ver si sigue mostrándose tan graciosa cuando su padre arrase con todo y les lleve por delante tanto a ella como a Alejo. Después, Luisa deja claro a Alejo que no piensa criar a su hijo como un prófugo y a vivir huyendo de don Hernando toda la vida y le oculta las amenazas de Manuela.

Avance del capítulo 515 de 'Valle Salvaje' - Martes 3 de noviembre

Alejo le promete a Luisa que lucharán juntos hasta el final, aunque Hernando apremia a José Luis para acelerar la boda con Manuela.

Pero la calma se rompe cuando alguien regresa inesperadamente al Valle. Alguien capaz de destruir la paz que Bárbara creía haber recuperado.

Avance del capítulo 516 de 'Valle Salvaje' - Miércoles 4 de noviembre

Luisa y Alejo anuncian que Rafael apoya su amor, desatando la furia de Hernando, que amenaza al duque con arrebatarle el título.

Rafael, decidido a cambiar su destino, revela a Rosalía un plan que podría unirlos para siempre. Pero ¿se atreverá ella a dar el paso?

Avance del capítulo 517 de 'Valle Salvaje' - Jueves 5 de noviembre

Hernando acorrala a Luisa, amenazándola como nunca. Alejo, fuera de sí, se enfrenta tanto al marqués como a José Luis, al que acusa de no proteger a su propio hijo.

Mientras, Bárbara encara a Genaro… y él le revela una verdad inesperada: ¿descubriremos al fin quién es Genaro realmente?

Avance del capítulo 518 de 'Valle Salvaje' - Viernes 6 de noviembre

Rosalía sigue sin dar una respuesta al duque y Leonor teme que su hermana acabe atrapada en un matrimonio sin amor.

Esa noche, cuando Hernando está a punto de anunciar la fecha de la boda, quien menos esperan irrumpe en palacio y desafía al marqués ante todos.