'Valle Salvaje', avance del próximo capítulo que se emite este miércoles 11 de noviembre en RTVE: La carta para Hernando que lo cambia todo

En el capítulo 521 de 'Valle Salvaje', que emitirá La 1 este miércoles 11 de noviembre, Rafael advierte a Hernando que Luisa está bajo su protección. Mientras, Alejo continúa acercándose a Manuela para sacarle información.

Pero cuando Francisco anuncia la llegada de una misiva de la Corte para Hernando, el miedo se apodera de todos. ¿Qué noticias trae esa carta?

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Luisa asegura a Alejo que don Hernando debe de estar tramando algo en contra de ella que no saben porque es alguien que no espera a castigar a sus enemigos.

Rafael le recuerda a José Luis como su madre le pidió que mantuviera siempre a la familia unida y que por ello debería ponerse de parte de Alejo en su guerra con don Hernando.

Enriqueta anuncia a Victoria y a Mercedes que ha hablado con el dueño del molino y que trae dos noticias: una muy buena y otra no tan buena y que tienen que luchar por hacerse con el molino.

Mientras Atanasio sigue desconfiando de Genaro ante Matilde, el lacayo no duda en preguntar al secretario si le cae bien. Por su parte, Genaro trata de hablar con Bárbara sobre el beso que le robó antes de desaparecer.

Manuela se planta con Braulio asegurando que Luisa tiene que pagar su castigo por haberles humillado a ella y a su padre siendo un grande de España. Tras ello, Braulio logra que Manuela acepte encontrarse con su primo en el pajar sin imaginar las verdaderas intenciones de Alejo.

El reloj ha desaparecido y nadie sabe nada. ¿Habrá consecuencias para el servicio? Pepa teme que acusen a Francisco y a Martín de robo y sean ejecutado como le pasó en su día a Luisa sin que en esta ocasión haya nadie que pueda dar la cara por ellos. Por último, Leonor consuela a Rosalía, que le confiesa algo que jamás creyó sentir de nuevo.