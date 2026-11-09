'Valle Salvaje', avance del próximo capítulo que se emite este martes 10 de noviembre en RTVE: Las verdaderas intenciones de Alejo

En el capítulo 519 de 'Valle Salvaje', que emitirá La 1 este martes 10 de noviembre, Luisa asegura a Alejo que don Hernando debe de estar tramando algo en contra de ella que no saben porque es alguien que no espera a castigar a sus enemigos.

Rafael le recuerda a José Luis como su madre le pidió que mantuviera siempre a la familia unida y que por ello debería ponerse de parte de Alejo en su guerra con don Hernando.

Enriqueta anuncia a Victoria y a Mercedes que ha hablado con el dueño del molino y que trae dos noticias: una muy buena y otra no tan buena y que tienen que luchar por hacerse con el molino.

Mientras Atanasio sigue desconfiando de Genaro ante Matilde, el lacayo no duda en preguntar al secretario si le cae bien. Por su parte, Genaro trata de hablar con Bárbara sobre el beso que le robó antes de desaparecer.

Manuela se planta con Braulio asegurando que Luisa tiene que pagar su castigo por haberles humillado a ella y a su padre siendo un grande de España. Tras ello, Braulio logra que Manuela acepte encontrarse con su primo en el pajar sin imaginar las verdaderas intenciones de Alejo.

El reloj ha desaparecido y nadie sabe nada. ¿Habrá consecuencias para el servicio? Pepa teme que acusen a Francisco y a Martín de robo y sean ejecutado como le pasó en su día a Luisa sin que en esta ocasión haya nadie que pueda dar la cara por ellos. Por último, Leonor consuela a Rosalía, que le confiesa algo que jamás creyó sentir de nuevo.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Enriqueta sorprende a Victoria y Mercedes con su propuesta de comprar un molino para llevar a cabo su propio negocio. Pero Victoria no parece estar por la labor. Aunque después ambas invitan a Enriqueta a cenar.

Alejo avisa a Luisa de que tienen que estar preparados para sufrir represalias por parte de don Hernando e incluso de su padre tras plantarse en medio de la cena y asegurar que la única persona con la que Alejo se va a casar es con ella.

Rafael le exige explicaciones a José Luis sobre el por qué ignoró su voluntad de que cesaran los ataques y humillaciones a Luisa.

Bárbara se preocupa por Genaro tras descubrir la sangre que tiene en las manos debido a las tareas que le ha impuesto Atanasio en su labor como lacayo.

José Luis trata de saber cómo se encuentra Rosalía después de haber presenciado la noche anterior todo lo que pasó con Luisa en la cena. Y después, Rafael trata de saber si Rosalía ha pensado en su propuesta de matrimonio.

Braulio le dice a Manuela que ella se merece tener a un hombre que la mire como Alejo mira a Luisa. Y don Hernando les pilla juntos en la alcoba de su hija.

Por último, Francisco se enfrenta con Pepa tras llegar a un acuerdo sobre la venta del reloj tras escucharla decir que son gente honrada.