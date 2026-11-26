'Valle Salvaje' se ha reforzado con la incorporación de Jordi Coll a su reparto. El actor que fue uno de lo primeros protagonistas de 'La Promesa' vuelve a las tardes diarias de La 1 para dar vida a un jornalero, que revolucionará tanto a Enriqueta (Marta Tomasa) como a Victoria (Sabela Arán) y a Mercedes (Miren Arrieta). Se trata de un personaje que promete llegar con fuerza y dar mucho que hablar.

Tras variar su horario este jueves con un retraso de veinte minutos, 'Valle Salvaje' retoma este viernes su horario habitual tras 'Directo al grano' y justo antes del doble episodio de 'La Promesa'.

En el próximo episodio de 'Valle Salvaje', se produce un escándalo en palacio cuando sale a la luz la verdad sobre don Hernando. El marqués pide perdón a los Gálvez de Aguirre, pero su tiempo en el Valle podría acabar aquí.

Mientras, Enriqueta, Mercedes y Victoria preparan una decisiva reunión con el notario, pero surge un nuevo contratiempo. Y Bárbara se planta ante Genaro: su tiempo en la Casa Pequeña también puede terminarse.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Enriqueta y Mercedes encargan al nuevo jornalero que se convierta en Álvaro de la Vega, el notario que necesitan para sacar adelante su negocio del molino. Pero Victoria muestra sus dudas con el plan porque cree que pueden acabar en la cárcel.

Rafael no duda en preguntarle a Leonor si su hermana le ha hablado alguna vez de él o si le ha preguntado por él porque últimamente está muy rara con él. Tras ello, Rosalía toma una decisión y le confiesa al duque si sienta algo por él.

Atanasio sigue investigando a Genaro mientras Bárbara trata de saber si de verdad estuvo enfermo porque ella fingió lo de su enfermedad y por tanto no se lo pudo pegar.

Don Hernando se encara con Luisa y Alejo dejando claro que la criada no le llega ni a la suela del zapato a su hija Manuela. Asimismo, el marqués exige a José Luis que obligue a Alejo a dejar a la criada y que imponga un castigo ejemplar a Luisa para acabar con ese sinsentido.

Por su parte, Manuela le pide a Alejo que le ayude a guardar silencio para evitar que su padre descubra que fue ella quién le relevó sus planes. Y durante la cena, que nadie olvidará, Luisa y Alejo asestan a Hernando un golpe del que no podrá recuperarse… ¿ha llegado por fin su caída?