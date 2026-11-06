'Valle Salvaje', avance del próximo capítulo del lunes 9 de noviembre en RTVE: La exigencia de Rafael y la respuesta de Victoria

En el capítulo 519 de 'Valle Salvaje', que emitirá La 1 el próximo lunes 9 de noviembre, Enriqueta sorprende a Victoria y Mercedes con su propuesta de comprar un molino para llevar a cabo su propio negocio. Pero Victoria no parece estar por la labor. Aunque después ambas invitan a Enriqueta a cenar.

Alejo avisa a Luisa de que tienen que estar preparados para sufrir represalias por parte de don Hernando e incluso de su padre tras plantarse en medio de la cena y asegurar que la única persona con la que Alejo se va a casar es con ella.

Rafael le exige explicaciones a José Luis sobre el por qué ignoró su voluntad de que cesaran los ataques y humillaciones a Luisa.

Bárbara se preocupa por Genaro tras descubrir la sangre que tiene en las manos debido a las tareas que le ha impuesto Atanasio en su labor como lacayo.

José Luis trata de saber cómo se encuentra Rosalía después de haber presenciado la noche anterior todo lo que pasó con Luisa en la cena. Y después, Rafael trata de saber si Rosalía ha pensado en su propuesta de matrimonio.

Braulio le dice a Manuela que ella se merece tener a un hombre que la mire como Alejo mira a Luisa. Y don Hernando les pilla juntos en la alcoba de su hija.

Por último, Francisco se enfrenta con Pepa tras llegar a un acuerdo sobre la venta del reloj tras escucharla decir que son gente honrada.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis intenta hablar con Rafael sobre Lucas. Mientras, el duque le pregunta a Rosalía si ha pensado en su propuesta de boda y ella le confiesa que se casaría con él hoy mismo.

Atanasio le entrega una lista de tareas a Genaro en su función como lacayo y después le confiesa a Matilde que su intención es cargarle de tareas hasta extenuarlo como hizo en su día Victoria con él aunque en su caso no lo hace por maldad sino para debilitarle.

Y Bárbara le dice a Genaro que no cree que quiera ser lacayo de la Casa Pequeña el resto de su vida y más cuando puede ser un señor de su propio palacio. Pero él le deja claro que aquí ha encontrado algo que le complace más que cualquier otra cosa que pudiera tener.

Victoria insta a Luisa para que ella y Alejo le sigan plantando cara a don Hernando y a José Luis y demostrarles que nada ni nadie podrá con ellos. Pero Luisa le responde que por mucho que lo intenten si podrán con ellos.

Leonor le confiesa a Martín que le parece decepcionante que se ponga de parte de Francisco en su conflicto con Pepa por su intento de vender un reloj. Y Amadeo actúa para que su hijo y su pareja consigan entenderse y opta por encerrarles juntos.

Enriqueta trata de proponerle algo a Victoria y a Mercedes. Por último, cuando don Hernando está dispuesto a anunciar la fecha de la boda de su hija con Alejo, Luisa irrumpe en el palacio y desafía como nunca al marqués delante de todos los asistentes a la cena.