'Valle Salvaje' se ha reforzado con la incorporación de Jordi Coll a su reparto. El actor que fue uno de lo primeros protagonistas de 'La Promesa' vuelve a las tardes diarias de La 1 para dar vida a un jornalero, que revolucionará tanto a Enriqueta (Marta Tomasa) como a Victoria (Sabela Arán) y a Mercedes (Miren Arrieta). Se trata de un personaje que promete llegar con fuerza y dar mucho que hablar.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', que La 1 emitirá el lunes 30 de noviembre a partir de las 17:50 horas, Manuela se enfrenta con Alejo por haber sido tan rastrero y haberla traicionado condenando a toda su familia después de sacar a la luz la gran mentira de su padre.

Por su parte, Don Hernando trata de defenderse ante José Luis asegurando que él jamás ha robado nada y mucho menos caudales públicos del reino.

Enriqueta y Victoria discuten por el nuevo jornalero porque ambas están muy interesadas en el joven. Aunque Mercedes tampoco se queda atrás y después vive un momento de complicidad con él.

Amadeo le pide a Rafael poder abandonar el Valle para marcharse a cuidar a su mujer. También Francisco pone al corriente a Mercedes del incidente que ha sufrido Eva.

Genaro le dice a Bárbara que considera que se ha ganado su puesto como lacayo. Después, Genaro le pide a Victoria que le deje marcharse por motivos personales pero ella no le cree.

Don Hernando le deja claro a Luisa que hará todo lo posible para que su futuro y el de Alejo esté lleno de sangre amenazándole con que a ambos les pueda ocurrir algo o a su propio hijo.

Rafael le pide a Rosalía que sea sincera con él y le responda si no está enamorada de él como cree y ella responde que no. Y finalmente, un joven llega al Valle preguntando por Rosalía. ¿De quién se trata?

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', se produce un escándalo en palacio cuando sale a la luz la verdad sobre don Hernando. El marqués pide perdón a los Gálvez de Aguirre, pero su tiempo en el Valle podría acabar aquí.

Mientras, Enriqueta, Mercedes y Victoria preparan una decisiva reunión con el notario, pero surge un nuevo contratiempo. Y Bárbara se planta ante Genaro: su tiempo en la Casa Pequeña también puede terminarse.