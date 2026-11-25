'Valle Salvaje' se refuerza desde este miércoles con la incorporación de Jordi Coll a su reparto. El actor que fue uno de lo primeros protagonistas de 'La Promesa' vuelve a las tardes diarias de La 1 para dar vida a un jornalero, que revolucionará tanto a Enriqueta (Marta Tomasa) como a Victoria (Sabela Arán) y a Mercedes (Miren Arrieta). Se trata de un personaje que promete llegar con fuerza y dar mucho que hablar.

Este jueves, 'Valle Salvaje' sufrirá un pequeño retraso en su emisión en La 1 al igual que pasará con 'La Promesa' ante el cambio en la tarde de TVE con motivo de la cobertura del debate a cuatro. En concreto, la serie producida por Bambú Producciones retrasará su inicio hasta las 18:15 horas pues 'Directo al grano' alargará media hora su duración.

En el próximo episodio de 'Valle Salvaje', Enriqueta y Mercedes encargan al nuevo jornalero que se convierta en Álvaro de la Vega, el notario que necesitan para sacar adelante su negocio del molino. Pero Victoria muestra sus dudas con el plan porque cree que pueden acabar en la cárcel.

Rafael no duda en preguntarle a Leonor si su hermana le ha hablado alguna vez de él o si le ha preguntado por él porque últimamente está muy rara con él. Tras ello, Rosalía toma una decisión y le confiesa al duque si sienta algo por él.

Atanasio sigue investigando a Genaro mientras Bárbara trata de saber si de verdad estuvo enfermo porque ella fingió lo de su enfermedad y por tanto no se lo pudo pegar.

Don Hernando se encara con Luisa y Alejo dejando claro que la criada no le llega ni a la suela del zapato a su hija Manuela. Asimismo, el marqués exige a José Luis que obligue a Alejo a dejar a la criada y que imponga un castigo ejemplar a Luisa para acabar con ese sinsentido.

Por su parte, Manuela le pide a Alejo que le ayude a guardar silencio para evitar que su padre descubra que fue ella quién le relevó sus planes. Y durante la cena, que nadie olvidará, Luisa y Alejo asestan a Hernando un golpe del que no podrá recuperarse… ¿ha llegado por fin su caída?

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Hernando exigía a José Luis que castigara a Alejo, pero Luisa se enfrentaba al marqués y le plantaba cara como nunca antes mientras Pepa mostraba su preocupación por lo que Hernando pueda hacer con el pequeño Evaristo.

Mientras, Manuela le confesaba a Braulio que teme las represalias que pueda tomar su padre si descubre que fue ella quién le reveló a Alejo y Luisa sus planes.

Leonor interrumpía a Rosalía y Rafael y no duda en preguntarles si ha ocurrido algo entre ellos y ambos se mostraban muy nerviosos y sin saber que hacer. Por su lado, Atanasio y Matilde le hacían ver a Bárbara que tiene que tener cuidado con Genaro y que tiene que tratarle como siempre para que no descubra que sospechan de él.

Mercedes comunicaba a Enriqueta que Victoria ha decidido no comprar el molino. A su vez, la llegada de un nuevo y apuesto jornalero despertaba el interés de Mercedes. ¿Pero quién es ese hombre?