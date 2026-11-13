'Valle Salvaje', avance del capítulo que se verá el lunes 16 de noviembre en TVE: El plan de Enriqueta, en peligro y el ¿engaño de Bárbara?

En el próximo episodio de 'Valle Salvaje', Don Hernando le muestra su preocupación a José Luis al saber que Enriqueta pasa demasiado tiempo en la Casa Pequeña con Mercedes y Victoria y teme que puedan estar tramando algún tipo de alianza.

Por su parte, Victoria se planta con Enriqueta y le deja claro que ha perdido la cabeza y que con su plan van a acabar las dos junto con Mercedes en la cárcel. Después, el notario asegura ante las mujeres que jamás había escuchado hablar del supuesto apoderado de Dámaso y que de la única persona que tuvo conocimiento era de don Diego Baeza.

Francisco le pide matrimonio a Pepa y la doncella trata de saber de donde ha sacado la joya con la que le está pidiendo la mano. Por su parte, Atanasio, Matilde y Pedrito se sorprenden al ver cómo Bárbara ha tomado un vaso de leche con miel sin saber quién se lo ha llevado. Y después, Matilde empieza a sospechar de que Bárbara les está engañando sobre su enfermedad.

Rosalía le pide a Rafael que deje de intentar poner al mismo nivel a Lucas y a María porque jamás serán iguales al ser el heredero del duque y la hija de una simple mujer. Pero él le deja claro que para él son iguales.

Braulio le da una nota a Manuela con las señas para que acuda a un lugar concreto sin darle más detalles. Tras ello, Braulio le hace saber a Manuela que él también sabe lo que es sufrir por amor y que sabe que alguien tan maravillosa como ella no puede hacer daño a nadie.

Por su parte, Luisa le hace ver a Alejo que han estado perdiendo el tiempo defendiéndose ante los demás. Y finalmente, Alejo no duda en preguntarle a don Hernando sobre el verdadero motivo por el que quiere que se case con su hija.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Genaro acude a ver a Bárbara a su habitación y ella le deja claro que no puede entrar en sus aposentos sin su permiso y menos cuando está durmiendo. Por su parte, Atanasio también le echa la bronca por incumplir las normas.

Rafael habla con José Luis para obligarle a que acepte que María tenga un lugar destacado en la fiesta dedicada a Lucas y que Rosalía y su hija no queden relegadas como era su intención. Tras ello, José Luis aparenta aceptar las exigencias de Rafael sobre Rosalía y María para la gran fiesta aunque insta a la mujer a que se quede en su lugar y juegue bien sus cartas sino quiere que todo se convierta en una desdicha para ella.

Martín trata de convencer a Leonor para poner en venta el reloj y poder ganar dinero. Y después, Pepa se da cuenta de que su amiga está ocultándole algo.

Mercedes trata de saber que van a hacer con la idea de su falso apoderado y Enriqueta les hace saber a ella y a Victoria que tiene un plan. Asimismo, Mercedes intenta saber por qué José Luis no ha invitado a Victoria a la fiesta en honor a Lucas siendo la tía del bebé.

Por su parte, Braulio logra remover la conciencia de Manuela. Pero Hernando guarda sus propias cartas y sorprende a su hija con unos planes que podrían cambiarlo todo en dicho evento. ¿Qué está tramando el marqués?