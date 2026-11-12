'Valle Salvaje', avance del capítulo que se ofrece este viernes 13 de noviembre: El as de Don Hernando que cambiará el rumbo a todo

Tras sufrir un ligero adelanto en su emisión de este miércoles debido al cambio de programación provocado por la huelga general, 'Valle Salvaje' ha vuelto a la normalidad este jueves con la emisión de un nuevo episodio a partir de las 17:45 horas en su horario habitual tras 'Directo al grano'.

En el próximo episodio de 'Valle Salvaje', José Luis aparenta aceptar las exigencias de Rafael sobre Rosalía y María para la gran fiesta mientras Braulio logra remover la conciencia de Manuela.

Pero Hernando guarda sus propias cartas y sorprende a su hija con unos planes que podrían cambiarlo todo en dicho evento. ¿Qué está tramando el marqués?

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Braulio le reconoce a Alejo que Manuela es una buena mujer y que tiene buen corazón pero no está muy seguro de que no sea capaz de mentir. Mientras Luisa insiste en que les van a castigar y que le van a obligar a casarse con Manuela por haber perdido los estribos con don Hernando. Pero Alejo le hace ver que ella no tiene la culpa y que ese hombre merecía que alguien le pusiera en su sitio.

Por su parte, don Hernando le muestra su cabreo a José Luis por permitir que Rosalía acuda a la fiesta en calidad de invitada sin ser nadie. Después, Francisco informa a José Luis que Rafael ha pedido dos faldones, uno para Lucas y otro para María después de que Rosalía se plante con Rafael por cómo están relegando a su hija.

Mercedes informa a Victoria y Enriqueta que cree que si nadie conoce al apoderado que tenía Dámaso es porque no existe y les deja caer que tendrían que inventarse a ese apoderado para conseguir comprar el molino. Pero Victoria no termina de verlo claro y le muestra sus dudas a Mercedes por ser demasiado ilusas y que pueden tener problemas.

Francisco habla con Pepa y le muestra su pesar porque si no se han podido casar todavía es porque no tienen un techo para formar una familia y que lo peor de todo es que van a seguir sin poder tenerlo porque no le deja vender el reloj. Y Martín le hace ver que ni Leonor ni Pepa van a permitir que lo hagan.

Bárbara rechaza a Genaro cuando le propone una cita. Y finalmente, estalla la guerra con Luisa plantando cara a Manuela, para decirle que tiene que intentar ser mejor persona. Pero la hija de don Hernando no le permite que le dé lecciones y le amenaza asegurando que espera que sea la última vez que le habla con tanta sutileza y no duda en decirle que es una ratera y una embustera y una muerta de hambre.