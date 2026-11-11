'Valle Salvaje', avance del capítulo que se emite este jueves 12 de noviembre en TVE: Estalla la guerra entre Manuela y Luisa

Tras sufrir un pequeño adelanto en su emisión de este miércoles debido al cambio de programación derivado por la huelga general, 'Valle Salvaje' volverá a la normalidad este jueves con la emisión de un nuevo episodio a partir de las 17:45 horas en su horario habitual tras 'Directo al grano'.

En el próximo episodio de 'Valle Salvaje', Braulio le reconoce a Alejo que Manuela es una buena mujer y que tiene buen corazón pero no está muy seguro de que no sea capaz de mentir. Mientras Luisa insiste en que les van a castigar y que le van a obligar a casarse con Manuela por haber perdido los estribos con don Hernando. Pero Alejo le hace ver que ella no tiene la culpa y que ese hombre merecía que alguien le pusiera en su sitio.

Por su parte, don Hernando le muestra su cabreo a José Luis por permitir que Rosalía acuda a la fiesta en calidad de invitada sin ser nadie. Después, Francisco informa a José Luis que Rafael ha pedido dos faldones, uno para Lucas y otro para María después de que Rosalía se plante con Rafael por cómo están relegando a su hija.

Mercedes informa a Victoria y Enriqueta que cree que si nadie conoce al apoderado que tenía Dámaso es porque no existe y les deja caer que tendrían que inventarse a ese apoderado para conseguir comprar el molino. Pero Victoria no termina de verlo claro y le muestra sus dudas a Mercedes por ser demasiado ilusas y que pueden tener problemas.

Francisco habla con Pepa y le muestra su pesar porque si no se han podido casar todavía es porque no tienen un techo para formar una familia y que lo peor de todo es que van a seguir sin poder tenerlo porque no le deja vender el reloj. Y Martín le hace ver que ni Leonor ni Pepa van a permitir que lo hagan.

Bárbara rechaza a Genaro cuando le propone una cita. Y finalmente, Luisa planta cara a Manuela tratando de decirle que tiene que intentar ser mejor persona. Pero la hija de don Hernando no le permite que le de lecciones y le amenaza asegurando que espera que sea la última vez que le habla con tanta sutileza y no duda en decirle que es una ratera y una embustera y una muerta de hambre. ¿Están a punto de llegar a las manos?

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael advierte a Hernando que Luisa está bajo su protección. Mientras, Alejo continúa acercándose a Manuela para sacarle información.

Pero cuando Francisco anuncia la llegada de una misiva de la Corte para Hernando, el miedo se apodera de todos. ¿Qué noticias trae esa carta?