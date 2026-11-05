'Valle Salvaje', avance del capítulo del viernes 6 de noviembre en RTVE: El desafío de Luisa a don Hernando

En el capítulo 516 de 'Valle Salvaje', que emitirá La 1 este viernes 6 de noviembre, José Luis intenta hablar con Rafael sobre Lucas. Mientras, el duque le pregunta a Rosalía si ha pensado en su propuesta de boda y ella le confiesa que se casaría con él hoy mismo.

Atanasio le entrega una lista de tareas a Genaro en su función como lacayo y después le confiesa a Matilde que su intención es cargarle de tareas hasta extenuarlo como hizo en su día Victoria con él aunque en su caso no lo hace por maldad sino para debilitarle.

Y Bárbara le dice a Genaro que no cree que quiera ser lacayo de la Casa Pequeña el resto de su vida y más cuando puede ser un señor de su propio palacio. Pero él le deja claro que aquí ha encontrado algo que le complace más que cualquier otra cosa que pudiera tener.

Victoria insta a Luisa para que ella y Alejo le sigan plantando cara a don Hernando y a José Luis y demostrarles que nada ni nadie podrá con ellos. Pero Luisa le responde que por mucho que lo intenten si podrán con ellos.

Leonor le confiesa a Martín que le parece decepcionante que se ponga de parte de Francisco en su conflicto con Pepa por su intento de vender un reloj. Y Amadeo actúa para que su hijo y su pareja consigan entenderse y opta por encerrarles juntos.

Enriqueta trata de proponerle algo a Victoria y a Mercedes. Por último, cuando don Hernando está dispuesto a anunciar la fecha de la boda de su hija con Alejo, Luisa irrumpe en el palacio y desafía como nunca al marqués delante de todos los asistentes a la cena.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Bárbara le deja claro a Matilde que si Genaro pertenece a la Santa Hermandad ya habría actuado en su contra pero la doncella le dice que quizás ha vuelto para tener más pruebas con las que poder condenarla.

Don Hernando acorrala a Luisa y le avisa de que Alejo procede de otro mundo muy diferente al suyo y que si lo que quiere es estar con él acabará arruinándole la vida y que ella tendrá que vivir con ello a modo de amenaza.

Por su parte, Alejo se sorprende de la decisión de Rafael de casarse con Rosalía pese a que no la ama. Y Leonor le hace ver a su hermana que Rafael solo se quiere desposar con ella por interés.

Por otro lado, don Hernando habla con Alejo para hacerle ver que le está regalando una oportunidad de oro para casarse con alguien de la clase de Manuela y que muchos hombres en su lugar desearían hacerlo. Sin embargo, Alejo se planta y le responde que quizás si la conocieran no lo desearían tanto. Y el marqués amenaza con azotarle.

Pepa está muy preocupada por Francisco y su intención de vender el reloj que se ha encontrado y así se lo hace saber a Martín.

Mercedes le dice a Victoria que quizás tendrían que hacer caso al consejo de Enriqueta e intentar levantar su propio negocio.

Genaro miente a Atanasio y pone como excusa un problema de un familiar para su marcha del Valle sin previo aviso dejando su trabajo como lacayo. Después, Bárbara le reconoce a Genaro que le tiene confundida y trata de saber quién es en realidad. Y él le revela una verdad inesperada.