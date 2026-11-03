'Valle Salvaje', avance del capítulo del miércoles 4 de noviembre en TVE: Rafael le pide matrimonio a Rosalía en TVE

En el capítulo 516 de 'Valle Salvaje', que emitirá La 1 este miércoles 4 de noviembre, Rosalía le reconoce a su hermana Leonor que entre ella y Rafael existe la compenetración más grande que jamás ha visto. Pero Leonor le hace ver que no se trata de amor.

Alejo se planta ante todos y le deja claro a don Hernando que no se va a casar con su hija Manuela nunca y que ni va a pedir su mano, ni va a hablar con el sacerdote. Además, Luisa y Alejo anuncian que Rafael apoya su amor, desatando la furia de Hernando, que amenaza al duque con arrebatarle el título.

Por su parte, Manuela comparte con Braulio el odio que le tienen Alejo y Luisa y reconoce que está sufriendo mucho por su culpa. Después, su padre le aconseja que no permita que vean que le afecta todo esto y que tiene que ir con la cara bien alta demostrando que es una de Guzmán.

Por otro lado, Enriqueta insta a Victoria a que coja el dinero y hacer su propio comercio.

Rafael, decidido a cambiar su destino, revela a Rosalía un plan que podría unirlos para siempre: que se casen. Pero ¿se atreverá ella a dar el paso?

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Alejo le prometía a Luisa que lucharán juntos hasta el final después de acusarla de poner en riesgo su relación por no querer sacrificarse y poder abandonar el Valle para huir de don Hernando.

Por su parte, don Hernando apremiaba a José Luis para acelerar la celebración de la boda de su hijo con Manuela.

En la Casa Pequeña la calma se rompía cuando alguien regresa inesperadamente al Valle. Alguien capaz de destruir la paz que Bárbara creía haber recuperado. Y es que Genaro aparecía de nuevo por sorpresa poniendo a la Salcedo en un brete.