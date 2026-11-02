'Valle Salvaje', avance del capítulo del martes 3 de noviembre en TVE: Una vuelta que destruye la paz de Bárbara

Tras varias semanas sufriendo parones y alteraciones en su emisión con reducción de capítulos, 'Valle Salvaje' retoma su ritmo habitual y ofrecerá esta semana cinco nuevos episodios en las tardes de TVE en su horario habitual a partir de las 17:45 horas.

En el capítulo 515 de 'Valle Salvaje', que emitirá La 1 este martes 3 de noviembre, Alejo le promete a Luisa que lucharán juntos hasta el final después de acusarla de poner en riesgo su relación por no querer sacrificarse y poder abandonar el Valle para huir de don Hernando.

Por su parte, don Hernando apremia a José Luis para acelerar la celebración de la boda de su hijo con Manuela.

En la Casa Pequeña la calma se rompe cuando alguien regresa inesperadamente al Valle. Alguien capaz de destruir la paz que Bárbara creía haber recuperado. Y es que Genaro aparece de nuevo por sorpresa poniendo a la Salcedo en un brete.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Pedrito pilla a Bárbara escribiendo una carta y su hermana trata de ocultarle su contenido y le pide muy enfadada que se marche a la cama y le deje sola en su alcoba.

Mercedes advierte a Enriqueta de que Victoria está a punto de cometer una locura que podría comprometer a todo el Valle y que teme que la mujer en la que ha confiado tanto desaparezca y vuelva la Victoria tan peligrosa para todos y que puede suceder una desgracia si no le ayuda a pararla.

Mientras, Victoria acude a la tumba de Pilara y le confiesa que el día que la llamó cobarde se equivocó con ella. ¿Qué está tramando?

Rosalía intenta calmar los temores de Leonor, aterrada ante la idea de lo que pueda sucederle a su hermana.

Manuela se encara con Luisa y le asegura que quiere ver si sigue mostrándose tan graciosa cuando su padre arrase con todo y les lleve por delante tanto a ella como a Alejo. Después, Luisa deja claro a Alejo que no piensa criar a su hijo como un prófugo y a vivir huyendo de don Hernando toda la vida y le oculta las amenazas de Manuela.