'Valle Salvaje', avance del capítulo del jueves 5 de noviembre en RTVE: La amenaza a Luisa y la verdad inesperada de Genaro

En el capítulo 516 de 'Valle Salvaje', que emitirá La 1 este jueves 5 de noviembre, Bárbara le deja claro a Matilde que si Genaro pertenece a la Santa Hermandad ya habría actuado en su contra pero la doncella le dice que quizás ha vuelto para tener más pruebas con las que poder condenarla.

Don Hernando acorrala a Luisa y le avisa de que Alejo procede de otro mundo muy diferente al suyo y que si lo que quiere es estar con él acabará arruinándole la vida y que ella tendrá que vivir con ello a modo de amenaza.

Por su parte, Alejo se sorprende de la decisión de Rafael de casarse con Rosalía pese a que no la ama. Y Leonor le hace ver a su hermana que Rafael solo se quiere desposar con ella por interés.

Por otro lado, don Hernando habla con Alejo para hacerle ver que le está regalando una oportunidad de oro para casarse con alguien de la clase de Manuela y que muchos hombres en su lugar desearían hacerlo. Sin embargo, Alejo se planta y le responde que quizás si la conocieran no lo desearían tanto. Y el marqués amenaza con azotarle.

Pepa está muy preocupada por Francisco y su intención de vender el reloj que se ha encontrado y así se lo hace saber a Martín.

Mercedes le dice a Victoria que quizás tendrían que hacer caso al consejo de Enriqueta e intentar levantar su propio negocio.

Genaro miente a Atanasio y pone como excusa un problema de un familiar para su marcha del Valle sin previo aviso dejando su trabajo como lacayo. Después, Bárbara le reconoce a Genaro que le tiene confundida y trata de saber quién es en realidad. Y él le revela una verdad inesperada.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Rosalía le reconoce a su hermana Leonor que entre ella y Rafael existe la compenetración más grande que jamás ha visto. Pero Leonor le hace ver que no se trata de amor.

Alejo se planta ante todos y le deja claro a don Hernando que no se va a casar con su hija Manuela nunca y que ni va a pedir su mano, ni va a hablar con el sacerdote. Además, Luisa y Alejo anuncian que Rafael apoya su amor, desatando la furia de Hernando, que amenaza al duque con arrebatarle el título.

Por su parte, Manuela comparte con Braulio el odio que le tienen Alejo y Luisa y reconoce que está sufriendo mucho por su culpa. Después, su padre le aconseja que no permita que vean que le afecta todo esto y que tiene que ir con la cara bien alta demostrando que es una de Guzmán.

Por otro lado, Enriqueta insta a Victoria a que coja el dinero y hacer su propio comercio.

Rafael, decidido a cambiar su destino, revela a Rosalía un plan que podría unirlos para siempre: que se casen. Pero ¿se atreverá ella a dar el paso?