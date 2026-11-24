'Valle Salvaje' se rearma desde este miércoles con un nuevo fichaje. Y es que el actor Jordi Coll ('La Promesa') se suma al reparto de la ficción para dar vida a un jornalero que revolucionará tanto a Enriqueta (Marta Tomasa) como a Victoria (Sabela Arán) y a Mercedes (Miren Arrieta).

En el próximo episodio de 'Valle Salvaje', que La 1 emitirá este miércoles 25 de noviembre, Hernando exige a José Luis que castigue a Alejo, pero Luisa se enfrenta al marqués y le planta cara como nunca antes mientras Pepa muestra su preocupación por lo que Hernando pueda hacer con el pequeño Evaristo.

Mientras, Manuela le confiesa a Braulio que teme las represalias que pueda tomar su padre si descubre que fue ella quién le reveló a Alejo y Luisa sus planes.

Leonor interrumpe a Rosalía y Rafael y no duda en preguntarles si ha ocurrido algo entre ellos y ambos se muestran muy nerviosos y sin saber que hacer. Por su lado, Atanasio y Matilde le hacen ver a Bárbara que tiene que tener cuidado con Genaro y tratarle como siempre para que no descubra que sospechan de él.

Mercedes comunica a Enriqueta que Victoria ha decidido no comprar el molino. A su vez, la llegada de un nuevo y apuesto jornalero despierta el interés de Mercedes. ¿Pero quién es ese hombre?

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Leonor le hace ver a su hermana Rosalía que se ha equivocado al no acudir a la fiesta y le revela que Rafael ha reivindicado su papel en su discurso.

Y José Luis se muestra indignado con su hijo por dedicarle palabras tanto a Rosalía como a María en su discurso y no haberle nombrado a él en ningún momento. Y el duque no duda en preguntarle que es lo que le cabrea verdaderamente a su padre y se encara con él por lo que ha hecho con Rosalía.

Atanasio advierte a Matilde que Genaro ha encontrado el ensayo que había guardado Bárbara y que ahora tiene una prueba para poder denunciar a la señorita Salcedo ante el Santo Oficio. Tras ello, la pareja pone al corriente a Bárbara de lo sucedido con Genaro y de cómo le puede destrozar la vida.

Mercedes reconoce ante Enriqueta que presentarse en la fiesta vestido de hombre ha sido muy excitante. Y tras ello, Enriqueta deja caer que a ella también le gustaría probar a vestirse de hombre por una vez.

Leonor entrega a Amadeo una carta con la peor noticia posible mientras Francisco y Pepa siguen a la gresca sin conseguir llegar a un acuerdo.

Luisa y Alejo toman la decisión más arriesgada delante de todos. Y Alejo descubre el secreto que Hernando lleva mucho ocultando. Igual que Rosalía, que se deja llevar por sus sentimientos. Y finalmente, Rafael y Rosalía se acercan más que nunca.