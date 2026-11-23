En el próximo episodio de 'Valle Salvaje', que La 1 emitirá este martes 24 de noviembre, Leonor le hace ver a su hermana Rosalía que se ha equivocado al no acudir a la fiesta y le revela que Rafael ha reivindicado su papel en su discurso.

Y José Luis se muestra indignado con su hijo por dedicarle palabras tanto a Rosalía como a María en su discurso y no haberle nombrado a él en ningún momento. Y el duque no duda en preguntarle que es lo que le cabrea verdaderamente a su padre y se encara con él por lo que ha hecho con Rosalía.

Atanasio advierte a Matilde que Genaro ha encontrado el ensayo que había guardado Bárbara y que ahora tiene una prueba para poder denunciar a la señorita Salcedo ante el Santo Oficio. Tras ello, la pareja pone al corriente a Bárbara de lo sucedido con Genaro y de cómo le puede destrozar la vida.

Mercedes reconoce ante Enriqueta que presentarse en la fiesta vestido de hombre ha sido muy excitante. Y tras ello, Enriqueta deja caer que a ella también le gustaría probar a vestirse de hombre por una vez.

Leonor entrega a Amadeo una carta con la peor noticia posible mientras Francisco y Pepa siguen a la gresca sin conseguir llegar a un acuerdo.

Luisa y Alejo toman la decisión más arriesgada delante de todos. Y Alejo descubre el secreto que Hernando lleva mucho ocultando. Igual que Rosalía, que se deja llevar por sus sentimientos. Y finalmente, Rafael y Rosalía se acercan más que nunca.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Braulio le da la enhorabuena a Manuela por su boda pero le deja claro que lo único que va a conseguir es arruinar la fiesta en homenaje a Lucas y también la vida de Alejo y Luisa.

Por su parte, Rosalía informa a Rafael que ha decidido que ni ella ni María acudan finalmente a la celebración y el duque trata de saber que es lo que le ha hecho cambiar de opinión.

Don Hernando felicita a José Luis por lo bien que han engalanado la Casa Grande para la fiesta y él le responde que todo sería un éxito si sus invitados hubieran confirmado su asistencia.

En la fiesta, Manuela insta a Luisa para que se marche de la fiesta pero la doncella le deja claro que es un día muy importante para el hijo de su mejor amiga y que no piensa empañarlo discutiendo con ella. Y Manuela asegura que no quiere discutir con ella, y que lo único que busca es ahorrarle un dolor.

Tras ello, Manuela se planta con don Hernando y le pide a su padre que le revele por qué es tan importante para él que se case con Alejo. Y finalmente, el marqués aprovecha el evento para anunciar el próximo enlace de su hija con el hermano del duque.

Atanasio insiste a Matilde que Genaro es un gran farsante y que está fingiendo lo de su enfermedad para evitar que puedan descubrirle. Justo después, Atanasio pilla a Genaro en la habitación de Bárbara hurgando entre sus cosas y le exige que le diga lo que está buscando.

La situación entre Pepa y Francisco no mejora y ella le confiesa que ahora mismo lo mejor es que no estén juntos en el mismo lugar por las tiranteces que hay entre ellos. Después, Francisco pide hablar con su pareja pero ella se niega.