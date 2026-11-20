En el próximo episodio de 'Valle Salvaje', que La 1 emitirá el próximo lunes 23 de noviembre, Braulio le da la enhorabuena a Manuela por su boda pero le deja claro que lo único que va a conseguir es arruinar la fiesta en homenaje a Lucas y también la vida de Alejo y Luisa.

Por su parte, Rosalía informa a Rafael que ha decidido que ni ella ni María acudan finalmente a la celebración y el duque trata de saber que es lo que le ha hecho cambiar de opinión.

Don Hernando felicita a José Luis por lo bien que han engalanado la Casa Grande para la fiesta y él le responde que todo sería un éxito si sus invitados hubieran confirmado su asistencia.

En la fiesta, Manuela insta a Luisa para que se marche de la fiesta pero la doncella le deja claro que es un día muy importante para el hijo de su mejor amiga y que no piensa empañarlo discutiendo con ella. Y Manuela asegura que no quiere discutir con ella, y que lo único que busca es ahorrarle un dolor.

Tras ello, Manuela se planta con don Hernando y le pide a su padre que le revele por qué es tan importante para él que se case con Alejo. Y finalmente, el marqués aprovecha el evento para anunciar el próximo enlace de su hija con el hermano del duque.

Atanasio insiste a Matilde que Genaro es un gran farsante y que está fingiendo lo de su enfermedad para evitar que puedan descubrirle. Justo después, Atanasio pilla a Genaro en la habitación de Bárbara hurgando entre sus cosas y le exige que le diga lo que está buscando.

La situación entre Pepa y Francisco no mejora y ella le confiesa que ahora mismo lo mejor es que no estén juntos en el mismo lugar por las tiranteces que hay entre ellos. Después, Francisco pide hablar con su pareja pero ella se niega.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Alejo le confiesa a Luisa que su mayor preocupación está en el invitado al que don Hernando invitó a la fiesta en honor al pequeño Lucas y poder hablar con él antes de que el marqués se percate de su presencia.

Por su parte, José Luis comparte con don Hernando que no ha recibido noticia de la asistencia de sus invitados a la fiesta. Y Braulio le pide a su primo Alejo que avise a Luisa para poder revelarles a ambos un plan que les incumbe a ambos.

Rafael no duda en decirle a Rosalía que está bellísima con el traje con el que pretende acudir a la fiesta. Y paralelamente, José Luis juega con las inseguridades de Rosalía hasta hacerle cuestionarse si debe acudir al convite.

Braulio insiste una vez más y Manuela, agotada y sin fuerzas para seguir ocultándolo, le revela por fin cuáles son los verdaderos planes de su padre.

Atanasio insiste que Genaro no es trigo limpio y está mintiendo con respecto a su problema de salud y que solo lo dice para no estar presente en la celebración. Mientras, Enriqueta le pide a Mercedes que se vista de varón para ella.

Y Leonor muestra su preocupación por la desaparición de Martín. Mientras Luisa cree que don Hernando se va a vengar de ella en el guateque.